MİT’ten Suriye’de PKK’ya şok operasyon: 50 hedef vuruldu! Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu...

ADIM ADIM OPERASYONUN DETAYLARI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan MİT, örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.