MİT'ten Suriye'de PKK'ya şok operasyon: 50 hedef vuruldu! Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu...
MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu. Operasyona dair görüntüler de MİT tarafından servis edildi. Milli gururumuz SİHA'ların da kullanıldığı şok operasyonda hedefler tam isabet vuruldu.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünce yapılan saldırı sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın kanı yerde bırakılmadı.
MİT'TEN SURİYE'DE PKK'YA ÜST DÜZEY OPERASYON!
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçti.
PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği eylem akabinde Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.
50 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ
MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.
Operasyona dair görüntüler de MİT tarafından servis edildi.
Milli gururumuz SİHA'ların da kullanıldığı şok operasyonda hedefler tam isabet vuruldu.
ADIM ADIM OPERASYONUN DETAYLARI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan MİT, örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.
Bunun üzerine saha ajanlarını harekete geçiren MİT, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin, Suriye'de Kamışlı, Amude ve Aynularab bölgelerinde sivil görünümlü faaliyet yürüttüğünü belirledi.
Daha sonra bu tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.
Stratejinin belirlenmesi ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan MİT, örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesislerini nokta atışıyla imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu.
SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ ÖNEM GÖSTERİLDİ
Güvenlik kaynakları, MİT'in yürüttüğü operasyonlarda, sivillerin ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesine azami önem verildiğini belirtti.
Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke, karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiğini bildiren güvenlik kaynakları, MİT operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.
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