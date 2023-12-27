27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Saldırı hazırlığındaki terörist Zeynep Eyver öldürüldü

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Saldırı hazırlığındaki terörist Zeynep Eyver öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Saldırı hazırlığındaki terörist Zeynep Eyver öldürüldü

MİT, Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

KADIN TERÖRİSTLERİN FAALİYETLERİNDEN SORUMLUYDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

MİT’ten nokta operasyon! MİT'TEN NOKTA OPERASYON!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA