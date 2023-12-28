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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Eymen Coli öldürüldü

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Eymen Coli öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yapılan operasyon sonucu Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlulardan Eymen Coli'nin öldürüldüğü belirtildi. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA MEHMETÇİK'E KARŞI ÇATIŞTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti. Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

MİT’ten Suriye’de PKK’ya şok operasyon
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! MİT'TEN PKK'YA NOKTA OPERASYON!

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