27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu! Firari 2 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika | MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu! Firari 2 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
Son dakika | MİT ve Emniyet’ten FETÖ operasyonu! Firari 2 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberi...Firari FETÖ/PDY mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA