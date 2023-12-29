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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf! 12 şehidimize yapılan saldırıyı üstlendiler! Alçak propaganda...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan itiraf! 12 şehidimize yapılan saldırıyı üstlendiler! Alçak propaganda...

PKK'lı hainlerin 12 askerimizi şehit etmesinin ardından kahraman Mehmetçik silah arkadaşlarının intikamını almak için operasyonları sıklaştırırken Kandil'deki terörist temizliği sürüyor. Mehmetçik yapılan hain saldırının karşılığı misliyle verirken teröristbaşı Duran Kalkan yaptığı açıklamada saldırıyı PKK'nın düzenlediğini kabul etti. Kalkan ayrıca saldırı üzerinden örgüt propagandası yapmaya kalktı. İşte detaylar...

Türkiye Irak'ın kuzeyinde verdiği 12 şehidinin yasını tutarken kahraman Mehmetçik bölgede silah arkadaşlarının intikamını almak için tüm gücüyle terörist avını sürdürüyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Verdiği üst üste kayıplarla adeta yok olma durumuna gelen PKK terör örgütü yaptığı hain saldırının hesabını vermeye devam ederken, Mehmetçik bölgedeki operasyonlarını daha da sıklaştırdı.

KANDİL DAĞLARINI KORKU SARDI

Kandil'i korku sararken PKK teröristbaşı Duran Kalkan düzenledikleri alçak saldırıya ilişkin konuşurken Türk askerini hedef aldı.

PKK KABUL ETTİ: BİZ VURDUK

Kalkan 12 şehidimizin PKK'lı teröristler tarafından vurulduğunu itiraf ederken terör örgütünün propagandasını yaptı.

HER SAAT İNTİKAM ATEŞİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

12 ASKERİMİZ NASIL ŞEHİT OLDU? MSB PAYLAŞTI

"Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir. Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir."

Tabur komutanı yaralanmasına rağmen çatıştı
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Şehitlere ve şehit ailelerine yönelik alçak sözler

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