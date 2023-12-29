Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan itiraf! 12 şehidimize yapılan saldırıyı üstlendiler! Alçak propaganda...

12 ASKERİMİZ NASIL ŞEHİT OLDU? MSB PAYLAŞTI

"Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir. Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir."