MİT ve EGM’den DEAŞ’a büyük darbe! Saldırı hazırlığındaki 32 kişi yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonunda 29 şahıs yakalandı.



Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!



MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; "Selman‐ı Farisi Taburu" olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı.

Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.