MİT ve EGM'den DEAŞ'a büyük darbe! Saldırı hazırlığındaki 32 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.
Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.
İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonunda 29 şahıs yakalandı.
Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!
MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; "Selman‐ı Farisi Taburu" olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı.
Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
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