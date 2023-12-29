Kosova’nın bu yıl en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye oldu

TÜRKİYE DAMGASI!

Kosova'nın 2023'te 5,8 milyar avroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 792 milyon avrosunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını belirtti.

Llugaliu, geçen yıldan yaklaşık yüzde 9'luk artışla 2023'te ülke bütçesine 1,6 milyar avro gümrük vergisi topladıklarını, ihracatın ise 891 milyon avro seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.