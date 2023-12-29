Kosova’nın bu yıl en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye oldu
Kosova, 2023'te 5,8 milyar avro tutarında ithalat yaparken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.
Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.
TÜRKİYE DAMGASI!
Kosova'nın 2023'te 5,8 milyar avroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 792 milyon avrosunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını belirtti.
Llugaliu, geçen yıldan yaklaşık yüzde 9'luk artışla 2023'te ülke bütçesine 1,6 milyar avro gümrük vergisi topladıklarını, ihracatın ise 891 milyon avro seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.
Bu yıl boyunca 9 gümrük çalışanının gözaltına alındığını paylaşan Llugaliu, 14,5 milyon avro değerinde mala da el konulduğunu kaydetti.
Basın toplantısında hazır bulunan Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de gümrüğün yıl boyunca ülke bütçesine katkı, kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadelede mükemmel bir iş çıkardığını vurguladı.
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