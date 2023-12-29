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Özgür Karabat'ın geçmişini temizlemeye çalışan o hakimden geri adım! HSK harekete geçti kararından döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Özgür Karabat’ın geçmişini temizlemeye çalışan o hakimden geri adım! HSK harekete geçti kararından döndü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Özgür Karabat hakkındaki skandallarla ilgili haberlere erişim yasağı kararı veren Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi Yılmaz Arslan ve Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale hakkında soruşturma açıldı. Cinsel ilişki kaseti, İBB ihalelerindeki yolsuzluklar ve şantaj iddiaları gibi içeriklerin yer aldığı 254 haber hakkında iki hakim tarafından verilen "erişim yasağı" kararı ile Karabat'ın karanlık dolu geçmişi gizlenmek istenmişti. Erişim engeline yapılan itirazlar üzerine Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kale erişim engeli kararından geri adım attı.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyesi olarak görev yapan Özgür Karabat, hakkındaki cinsel ilişki kaseti, İBB'deki ihalelere karıştırdığı yolsuzluklar ve şantaj iddiaları ile ilgili haberlerle ilgili mahkemeye başvurarak "karanlık geçmişinin" üzerini örtmeye çalışmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve CHP'nin kasası konumundaki Karabat'ın mahkemeye yaptığı başvuruları Muğla'nın Bodrum ilçesindeki adliye üzerinden yapması dikkat çekerken flaş bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

O HAKİMLERE SORUŞTURMA

Karabat hakkındaki tam 254 habere erişim engeli kararı veren Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi Yılmaz Arslan ile Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından verilen soruşturma kararında iki hakimin de Karabat hakkındaki haberlere ilişkin verdiği "erişim engelleme" kararlarına vurgu yapılmıştı.

O HAKİM GERİ ADIM ATTI! 254 HABERİN ERİŞİM ENGELİ KARARI KALDIRILDI

Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 254 habere erişim engeli getirerek CHP'nin hakimleri gibi hareket eden Fatih Kale, erişim engeli kararlarına yapılan itirazlar üzerine erişim engeli kararından geri adım attı. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu haberlere erişim engeli kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

NEDEN BODRUM'DAKİ ADLİYE TERCİH EDİLMİŞTİ?

Karabat, İstanbul Milletvekili olmasına ve şehirde ikamet etmesine rağmen çok ilginç bir şekilde hakkını İstanbul'daki mahkemelerde aramadı. Karabat, Bodrum'daki adliyeye avukatı aracılığı ile başvurmuştu.

Karabat'ın başvurusu sonrası mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi Yılmaz Arslan ve Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli Hakim Fatih Kale, 254 habere erişim engeli getirdi. İki hakimin hangi gerekçe ile bu garabet kararı aldığı ise merak konusu oldu. Çıkan karar sonrası "Özgür Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'ni bilerek mi seçti?" sorusu da akıllara gelmişti.

İŞTE KALDIRILAN O HABERLER VE CHP'Lİ ÖZGÜR KARABAT'IN KARANLIK GEÇMİŞİ!

AHABER.COM.TR DOSYALARLA ORTAYA KOYDU

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İstanbul'da ulaşım rezaleti! Seyir halindeki otobüsün kapısı düştü

İstanbul, Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümüne bir kez daha toplu taşıma araçlarının arızalanmasıyla uyanmıştı. T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay hattının Topkapı durağında yaşanan tramvay arızasının ardından Esenyurt'ta seyir halindeki otobüsün kapısı düşmüştü.

KASA KİMLERE EMANET!
Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine önce tavşan aday Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı olmuştu. Öte yandan, CHP Milletvekili Özgür Karabat'a partinin kasası emanet edildi.

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CHP'DE REZALET OLAY! ŞANTAJCILARA SKANDAL TEKLİF
Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de, kaset şantajıyla karşı karşıya kalan Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifaya zorlanırken, seks kasetiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve sekreterinin annesiyle ilişki yaşayan Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na sahip çıkılması parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

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CHP'Lİ ÖZGÜR KARABAT'A YÖNELİK KASET ŞANTAJINDA ŞOKE EDEN AYRINTI!
CHP Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj için CHP'lilerce kurulan gizli kamera tuzağında şok ayrıntılar gündemi sarsmıştı. Ortaya çıkan skandala göre Karabat, CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Aday Adayı da olan Aynur Doğan Eler ile yine Eler'in evinde "yasak aşk" yaşamış, ardından bu görüntülerle şantaja uğramıştı.

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CHP'nin İBB'deki terör yapılanmasını gözler önüne serilmişti

PARALAR CUKKA!
CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. TBMM'de yapılan açıklamada "Yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" denmişti.

CHP'DE TERÖR SEVGİSİ İSİM FARK ETMİYOR
CHP yönetimindeki İBB'ye alınan personelle ilgili önemli açıklamalarda bulunulmuştu. TBMM'de yapılan açıklamada "İBB'ye 33 bin personel alındı. 14 bin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bin kişi incelendi. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi." demişti.

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CHP'de zincirleme şantajın mesajları ortaya saçılmıştı

GEÇMİŞİN İZLERİ ARKANDAN GELİR!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a CHP'lilerce kurulduğu ortaya çıkan "Tehdit ve 10 milyon TL'lik şantaj" skandalıyla ilgili soruşturma tamamlanmış, Karabat'a CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eler'i kullanarak tuzak kuran ve yaşadıkları ilişkiyi gizli kamerayla kayda aldıran şebekenin mesajlaşmaları, skandalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermişti.

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CHP'li İBB'deki yolsuzluk iddiası büyük skandalları ortaya çıkarmıştı! Tecavüz, şantaj...

İBB'DE KARABATAK İŞLER
CHP'li İBB'deki ihalelerin araştırılmasıyla birçok yeni skandal ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen ve parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, "(Özgür Karabat) 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum" demişti.

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CHP'de yeni kaset skandalı: Cinsel ilişki görüntüleriniz elimizde

CHP'DE KİM KİMİ KOPARIRSA
CHP'li vekil Özgür Karabat'ın karıştığı seks skandalında bomba gelişmeler yaşanmıştı. CHP'li Başkan Adayı Cahit Alma, "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. Seks partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde." sözleriyle Karabat'tan 10 milyon TL istenmişti.

ÜSKÜDAR'DA BULUNAN EVDE İLİŞKİYE GİRDİ
Daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek kadınla birlikte oldu.

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CHP'de yasak aşk skandalı! Vekil Özgür Karabat'a görüntü şantajı

KASET, KUMPAS, ŞANTAJ: CHP
Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'de akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı oraya çıkmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, parti teşkilatından Aynur Doğan ile ilişki yaşadı. Partide yükselmek isteyen Doğan, bu olmayınca şeytani bir plan kurdu. Yatak odasına gizli kamera düzeneği yerleştirip Karabat ile ilişki görüntülerini kaydetmişti.

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CHP'deki şantaj skandalında ikinci perde! Tecavüz itirafı geldi

UTANMAZ ARLANMAZ BİR SAPKINLIK! AYNUR DOĞAN: BANA TECAVÜZ ETTİ
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklanmıştı. Aynur Doğan, "İlişkimiz Karabat'ın bana tecavüz etmesiyle başladı" demişti.

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CHP FONDAŞI HALK TV'DE TEPKİ ÇEKEN 'KARABAT'AK YAYINI
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 'istismar' konulu bir canlı yayın yapılmıştı. Adı daha önce tecavüz ve şantaj skandallarına karışan CHP'li Özgür Karabat'ın da yayında yer almaması tepkilere neden olmuştu.

2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.



CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Karabat 254 haberi mahkemeyle kaldırttı

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