ABD'nin kanlı terör oyunu! Aralarında çocukların da bulunduğu PKK'lılara silah eğitimi verdiler
Geçtiğimiz günlerde Pençe - Kilit bölgesinde 12 askerimizi şehit verdiğimiz hain saldırının ardından ABD'den peş peşe tepki çeken hamleler geliyor. PKK/YPG, lobicilik faaliyetleri yürütmek için halkla ilişkiler alanındaki ABD'li Brownstein Hyatt Farber Schreck firmasını kullanırken, şirket "ABD'li karar vericileri eğitmeyi" vaad ettiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin yankıları devam ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler ise, kirli oyunu bir kez daha ortaya çıkardı.
12 askerimizin şehit edilmesinin ardından inandırıcılıktan uzak taziye mesajı yayınlayan ABD, asıl yüzünü deşifre etti. Alçak saldırıdan yalnızca günler sonra teröristlere silahlı eğitim verdiğini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
MANİDAR ZAMANLAMA
PKK/YPG için 2024 savunma bütçesinden 156 milyar dolarlık fon ayıran ABD'nin yayınladığı son fotoğraflarda, bölgedeki ABD askerlerinin teröristlere silah eğitimi verdiği görüldü.
FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTILAR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Orta Doğu gelişmelerini aktaran sosyal medya hesaplarından ABD askerlerinin bölgedeki PKK-YPG'lilere silah eğitimi verdiğini duyurdu.
Fotoğraflarda ABD'li askerlerin teröristlere silah kullanma eğitimi verdikleri görünüyor. Teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağı, temizleneceği ve nasıl nişan alıp ateş edileceğinin gösterildiği belirtildi.
Fotoğrafların ise nerede çekildiği belirtilmedi. Fotoğraflarda eğitim alan PKK'lıların çocuk yaşta oldukları da dikkatlerden kaçmadı.
HAİN SALDIRILARDA ABD İZİ!
12 askerimizi şehit verdiğimiz alçak saldırının ardından süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlarda da ABD izi açık açık görülüyor. Teröristlerin elinde bulunan ABD yapımı kamuflajlı M4 silahları, sonradan boyanmayıp kamuflajlı olarak üretiliyor. ABD'nin bu modeli son 2 yıldır terör örgütü PKK'ya verdiği biliniyor.
BİR KANLI İŞ BİRLİĞİ DAHA
ABD terör örgütü PKK'ya olan desteğine devam ediyor. Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan verilerden elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firmasıyla 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı.
Sözleşme, "hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı" içeriyor.
DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TİCARET BAKANLIKLARI İLE GÖRÜŞME!
Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.
Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.
Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.
LOBİ FAALİYETLERİNİ PELOSİ'NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPACAK
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan ve aktif olarak firmada çalışan Nadeam Elshami, terör örgütü adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak listede yer alıyor.
Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.
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