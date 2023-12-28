Terör örgütü PKK-YPG’den lobi faaliyeti! ABD merkezli Brownstein Hyatt Farber Schreck ile dirsek teması

HAİN ÖRGÜTTEN AYLIK 50 BİN DOLAR

Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti.

Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.

ABD'Lİ BAŞKA BİR FİRMAYLA ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Terör örgütü PKK-YPG, 2021'de ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez lobi çalışmaları yapmak üzere Jim Dornan Strategies adlı firmayla anlaşmıştı.