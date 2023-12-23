İYİ Parti’de istifa krizi sürer mi? İYİ Parti kulislerinde neler konuşuluyor?

YAVAŞ İSTİFASI

Son istifa ise Yüksek Arslan oldu. Ankara'dan milletvekili seçilen Yüksek Arslan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile tanınan bir isimdi. CHP ile ittifaka kapıların kapanmasının ardından o da İYİ Parti ile yollarını ayırdı. İstifa gerekçesini ise Mansur Yavaş'a karşı İYİ Parti'nin aday çıkarması olarak açıkladı. İstifalardan sonra İYİ Parti'nin vekil sayısı 38'e düştü.