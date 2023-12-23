İYİ Parti'de istifa krizi sürer mi? İYİ Parti kulislerinde neler konuşuluyor?
İYİ Parti seçim sürecinden bu yana istifa ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde. CHP'nin ittifak teklifini reddetmesinin ardından birbiri ardına istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti kulislerinde neler konuşuluyor? İYİ Parti'de istifa krizi sürer mi? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
İYİ Parti'de her şey ittifaklara kapıları kapatmasıyla başladı. Bunun yanında parti içinde farklı tartışmalar da vardı. İşte bu süreç peş peşe istifaları getirdi. İstifa eden isimler arasında milletvekilleri, teşkilat üyeleri ve kurucu üyeler yer aldı.
AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPTI
Genel seçimlerin üzerinden 7 ay gibi bir süre geçti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 38'e düştü. Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İstanbul'dan vekil seçilen Salim Ensarioğlu İYİ Parti ile yaşadığı Şeyh Said tartışması nedeniyle partisinden istifa etti.
KAYIP NİLYON İDDİASININ SAHİBİ
İstifalar içinden ise en çok konuşulan isim Ümit Dikbayır oldu. "Kayıp 132 milyon" iddiasının sahibi olan Ümit Dikbayır ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş parti içinde büyük tartışmalar çıkmıştır. Sakarya'dan Meclis'e giden Ümit Dikbayır İYİ Parti'den istifa eden vekiller arasında yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİ
Genel seçimlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti ve Ankara'dan bağımsız vekil olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ise İstanbul'dan TBMM'ye giden isimler arasındaydı. O da İYİ Parti'den istifa eden vekiller arasına katıldı.
YAVAŞ İSTİFASI
Son istifa ise Yüksek Arslan oldu. Ankara'dan milletvekili seçilen Yüksek Arslan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile tanınan bir isimdi. CHP ile ittifaka kapıların kapanmasının ardından o da İYİ Parti ile yollarını ayırdı. İstifa gerekçesini ise Mansur Yavaş'a karşı İYİ Parti'nin aday çıkarması olarak açıkladı. İstifalardan sonra İYİ Parti'nin vekil sayısı 38'e düştü.
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