İYİ Parti'de istifa dalgası! Kürşad Zorlu'dan bomba etkisi yaratacak iddia! Toplantı ayarlanan CHP'li isim kim?
İYİ Parti'de yerel seçimlere müstakil girilme kararı alınmasının ardından yaşanan istifalar büyük bir krize neden olurken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu konuya ilişkin konuştu. Zorlu yaşanan istifalar sonrası büyük bir kayıplarının olmadığının altını çizerken, istifaların arkasında CHP'nin olduğunu ima eden ifadeler kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti'de yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkarma kararı alırken, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bu karardan rahatsız olan isimler partiyi karıştırmaya devam ediyor.
EKREM İMAMOĞLU BASTIRIYOR
Özellikle bu karar sonrası İYİ Parti'de üst üste istifalar yaşanırken, Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlelerle Akşener'i köşeye sıkıştırmak ve ittifaka zorlamak istediği belirtiliyor.
İYİ PARTİ'YE OPERASYONU KİM ÇEKİYOR?
İYİ Parti'de yaşanan bu deprem sonrası yerel seçimlerde Akşener'in hangi adımların atılacağı merak edilirken İYİ Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Partinin önemli isimleri peş peşe istifalarını sunarken, parti sözcüsü Kürşad Zorlu ise bunun bir operasyon olduğunu söyledi.
"KAYDA DEĞER BİR KAYBIMIZ YOK"
"Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Zorlu, "Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.
"BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİ"
Zorlu devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;
Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor.
Diyor ki, "Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. CHP'li bir ismin adını vererek "Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen" diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir.
AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ
İmamoğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti hakkında yorum yapamam. Bu onların iç meselesi. Orada bir kavga bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Ben de uyandırdığı his bu. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"BENİM KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ DUYMAZ"
Ekrem İmamoğlu kendisine İYİ Partili isimlerden "CHP'nin eş genel başkanı" benzetmesi yapıldığına yönelik gelen soruya "Benim kulağım kötü sözleri hiç duymuyor" diyerek geçiştirdi.
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