6 ile şehit ateşi düştü Türkiye’nin yüreği yandı! Şehit olacağını hisseden kahraman

ŞEHİT OLACAĞI İÇİNE DOĞMUŞ

Ateş düşen illerden biri de Malatya'ya oldu. 22 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın acı haberi, Battalgazi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin anne ve babasının umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Şehit Emre Taşkın'ın bir süre önce çektiği video ortaya çıktı; "Bir gün şehit olursam..." dediği görüldü. Aslen Bingöl'lü olan şehit Taşkın'ın cenazesi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.