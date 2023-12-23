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6 ile şehit ateşi düştü Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit olacağını hisseden kahraman

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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6 ile şehit ateşi düştü Türkiye’nin yüreği yandı! Şehit olacağını hisseden kahraman

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak’ın kuzeyinden dün akşam şehit haberi geldi. Terör örgütü PKK'nın üs bölgesine düzenlediği saldırıda 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı. Şehitlerimizin hikayeleri ise yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Pençe-1 Harekat Bölgesinde konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahların yanı sıra roketatarlar ve el bombaları da kullanıldığı saldırıda 3 askerimiz şehit oldu, 4'ü de yaralandı. Yaralılar; ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak bir süre sonra ikinci acı haber geldi. 4 yaralı askerden 3'ü daha kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan askerlerin, piyade teğmen Ramazan Günay, piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan, piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu, piyade sözleşmeli er Yasin Karaca, piyade sözleşmeli er Emre Taşkın ve piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı oldukları öğrenildi.

Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Teröristlerin saldırısı cezasız kalmadı. Bölgede belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine hava harekâtı düzenlendi. Harekatta ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

İSMAİL YAZICI'NIN EŞİ HAMİLEYDİ

6 askerin şehadet haberi ailelerine ulaştırıldı. 31 yaşındaki şehit piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'ın şehadet haberi Zonguldak'taki baba ocağına gitti. 10 kardeşi olan şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Yazıcı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Telme Köyü'ne defnedilecek.

ŞEHİT OLACAĞI İÇİNE DOĞMUŞ

Ateş düşen illerden biri de Malatya'ya oldu. 22 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın acı haberi, Battalgazi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin anne ve babasının umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Şehit Emre Taşkın'ın bir süre önce çektiği video ortaya çıktı; "Bir gün şehit olursam..." dediği görüldü. Aslen Bingöl'lü olan şehit Taşkın'ın cenazesi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

TOKAT'A ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit olan 23 yaşındaki piyade sözleşmeli er Yasin Karaca'nın şehadet haberi ise Tokat'taki baba ocağına ulaştı. 7 çocuklu bir ailenin oğlu olan şehit Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN ABİSİ DE GAZİ OLMUŞ

Hain saldırıda şehit düşen piyade uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ise Denizli'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

TEĞMENİN AİLESİ YIKILDI

Bir ateşte İzmir'e düştü. Şehit piyade teğmen Ramazan Günay'ın acı haberi Buca ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

TEDAVİ OLUNCA GÖREVE DÖNMÜŞ

Piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu'un şehadet haberi, Sinop'ta yaşayan ailesine verildi. Şehit eroğlu'nun yaklaşık 1 yıl önce yine Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve gittiği öğrenildi.

Şehit olacağını hisseden kahraman ŞEHİT OLACAĞINI HİSSEDEN KAHRAMAN
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