İYİ Parti’de üyelere gönderilen mesaj ortalığı karıştırdı! İstifa etmek isteyenlere adres gösterdiler
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayıp 'Hür ve müstakil' olarak seçimlere gireceklerini açıklamasından sonra partide yer yerinden oynuyor. Kritik görevlerdeki isimler, ardı ardına istifa etmeye başladı. İYİ Parti'den üyelere gönderilen 'İstifa etmek isterseniz, e-Devlet üzerinden istifa edebilirsiniz' mesajı ise panik yarattı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ise konuyla ilgili olarak "Gerekli tedbiri alıyoruz" açıklaması yaptı.
CHP'de değişim sancısı yaşanırken en büyük kriz İYİ Parti'deydi. Partisi oy kaybeden Meral Akşener, CHP ile ittifak yok mesajını verdi.
Ancak partide iş birliğini savunan isimler ardı ardına istifa edince panikledi. Hemen her gün bir istifa haberinin geldiği İYİ Parti'de şimdi de üyelere istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme mesajları gönderildi!
İYİ Partili üyelere gönderilen 'İstifa etmek isterseniz, e-Devlet üzerinden istifa edebilirsiniz' mesajı sonrası panikleyen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal nedya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz. Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur! Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!" dedi.
İYİ PARTİ'DE YAVAŞ VE İMAMOĞLU İSTİFASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyurmasının ardından İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş destekçilerinin istifaları üst üste geliyor.
Son günlerde özellikle Ekrem İmamoğlu destekçileri partiden teker teker istifa ederken bir ayrılık da Mansur Yavaş destekisi Yüksek Arslan'dan geldi.
İYİ PARTİ'DE YAVAŞ İSTİFASI
Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.
İŞTE ARSLAN'IN İSTİFA METNİ
KAMUOYUNA DUYURULUR: İYİ Parti, Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde kullanılıp devletimizin daha güçlü olmasını, hizmetlerin herkese eşit, adil bir şekilde ulaşmasını isteyen insanlarımızın sesi, sözü olmak amacıyla siyaset sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır. Emperyalist istila ve işgale karşı 100 yıl önce verdiğimiz İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Türk milletinin yeniden tarihin öznesi olmasını sağlayan Türk milliyetçilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde etkin, aktif bir şekilde temsil edilmelerini sağlayan İYİ Parti; tabanından en üst kademesine kadar vatansever, samimi, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanların partisidir.
İTTİFAKSIZ GİRME KARARI ALINDI
Benim de İYİ Parti'de bulunma nedenim budur. 14 Mayıs 2023 seçimi sürecinde yapılan ön seçim; gençlerin siyaset yapmasına, partimizin demokratik usullerle aday göstermesine öncülük yaptı. Bizleri daha gayretli çalışmamız hususunda motive ederek halkımızla kaynaşmamızı sağladı. Bu sebeple İYİ Parti'nin siyasi varlığını devam ettirmesi en büyük arzumdur. 14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.
"ANKARA'DA İŞ BİRLİĞİ İSTEMİŞTİM"
Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener'in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara'da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim.
AKŞENER-YAVAŞ SAVAŞI
Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener'in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve "namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı" diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım. Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener'in, "CHP'den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey'e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…" söylemesi üzerine, kendilerine "Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?" diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.
OPERASYON SÖZLERİ ÜZÜNTÜ VERİCİ
Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin "partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.
"AYRI ADAY ÇIKARMAMIZ UYGUN DEĞİL"
Söz konusu kararın alınma sürecinde Ankara Milletvekili olarak il ve 21 ilçe teşkilatımızın yanı sıra partimizi destekleyen hemşerilerimin iradesini yetkili parti organlarına ve Genel Başkan'a iletme sorumluluğunu yerine getirdim. Bu nedenle gönlüm ferah, içim rahattır. Bu itibarla, toptancı bir yaklaşımla İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim. Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkanım Sayın Akşener "Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara'daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz." demiştir.
Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Zira Ankara, 25 yıl boyunca kötü yönetilmiştir. Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin ve Türk dünyasının göz bebeği başkentimiz son beş yılda şeffaf, tarafsız, insan ve çevre odaklı hizmete kavuşmuştur. Ankara'yı tarihimize yaraşır kimliğine yeniden kavuşturan çalışmalarını liyakat, adalet ve ciddiyetle yapan Sayın Mansur Yavaş, Ankaralıların yanı sıra necip milletimizin de takdirini kazanmış, gönlünde taht kurmuştur. İnsanlarımızla her zaman iç içe olan, mütevazı kişiliği ile takdir ve tasvip edilen Mansur Yavaş'ın siyasi duruşu ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin beş yıllık süreçte olumlu yönde değişen çehresi dikkate alınmalıdır. Rantın yerine üretimi ikame eden, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım kültürünü hizmetlerine yansıtan Mansur Yavaş belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir.
"KORKAK DEĞİL ÇATAL YÜREKLİDİR"
Sayın Mansur Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu her zaman ve her zeminde ispat etmiştir. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 14 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi oldum. Bana bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanıma, partimizin her kademesinde görev yapan yöneticilerimize, seçmenlerimize ve benimle omuz omuza siyaset yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere 21.12.2023 tarihi itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.
BİR İSTİFA DAHA
Arslan'ın istifasının ardından İYİ Parti ABB Meclis Üyesi Atila Çelik, partisinden istifasını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Çelik, "Türk milliyetçisi ve Ankara sevdalısı Mansur Yavaş'ın 2024 seçimlerden de zaferle çıkması için inançla mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun 2024 Yerel Seçimlerine işbirliği ve ittifak olmaksızın kendi adaylarıyla girme kararı, Sayın Meral Akşener'in son açıklamalarıyla kesinlik kazandı.
31 Mart 2019 seçimindeki zorlu süreçte Ankara'da İYİ Parti'nin güçlenmesi ve tabanın kökleşmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Nitekim seçim sonuçları da gösterdi ki mücadelemiz zaferle taçlandı.
ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'da bugüne kadar yaptıkları başta İYİ Partililer olmak üzere herkesin takdirini topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi olarak seçildiğim ilk günden bu yana partinin yetkili organları ve Genel Başkanın çizdiği yol haritasına uygun olarak çalışmalarıma devam ettim.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara, parti tabanımızın ve vatandaşlarımızın bakışının olumlu olduğunu her fırsatta gördüm. Mansur Yavaş'ın elde ettiği yüksek başarı, Ankara siyasetinin içinde olan herkesin hemfikir olduğu tek konu olmuştur.
Mansur Yavaş'ın üstün gayret ve mücadeleyle Ankara için çalışıp, çok başarılı işlerin altına imza attığını taraflı tarafsız herkes bilir. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Ankara, Türk milliyetçisi ve demokrat kimliğiyle Mansur Yavaş'ın yönetiminde parlayan bir yıldıza dönüşmüştür.
Sayın Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Partili tüm yöneticilerin bu başarı ve güzellikleri takdir edip, Mansur Yavaş'a her seferinde teşekkür ettiğine defalarca kez şahit oldum. Bu gözlemlerim ve aldığımız olumlu tepkiler, Allah rızası ve Türk milletine hizmet gayesiyle yaptığım görevi şevkle yapmama vesile oldu.
İYİ Parti'yi ve dava arkadaşlarımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım.
Bir süredir çeşitli çevrelerin etki ve yönlendirmesi sonucu Mansur Yavaş'ın şahsına yönelik ağır ve haksız bir kampanya başlatıldığını görüyorum. İlkeli ve samimi bir siyaset anlayışı, Cumhurbaşkanlığına layık görülen Mansur Yavaş'ı hedef alanlarla aynı safta yer almayı değil Ankara'nın tekrar kazanılması için inançla çalışmayı gerektirirdi. Bu görüşümüzü defalarca partimizin yetkili makamlarına iletmemize rağmen kabul görmedi.
2019 seçimlerinde olduğu gibi Türk milliyetçisi ve Ankara sevdalısı Mansur Yavaş'ın 2024 seçimlerden de zaferle çıkması için inançla mücadele edeceğim.
Başkentimiz Ankara'ya ve hemşehrilerime karşı duyduğum sorumluluk duygusu nedeniyle; iyi niyet, özveri ve gururla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."
4 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Yüksel Arslan'ın istifasının ardından Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım yaptığı açıklamada, "Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır." dedi.
"İLKELİ SİYASETTEN BAHSETMEYİN"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Açıklamada, "Hür ve müstakil' olarak İyi Parti'den istifa ediyoruz" ifadesi yer aldı. "Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz" denildi.
İstifa açıklamasıyla İyi Parti'nin, 2019'da büyükşehir belediye meclisinde 12 olan üye sayısı 4'e düştü.
İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI KOÇTÜRK İSTİFA ETTİ
İyi Parti'de bir istifa da İstanbul il yönetiminden geldi. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları, basiretsizlikler bıktırdı" diyerek İyi Parti'den ayrıldığını açıkladı.
Son dönemde artan istifalara ilişkin de yorum yapan Koçtürk, "Asıl sorun parti içindeki menfaate dayalı ekipleşen yapıda" dedi.
İyi Parti'de bir istifa haberi de İzmir'den geldi. 2019 yerel seçimlerinde Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlenen Kemal Sevinç istifa ettiğini açıkladı.
İstifa gerekçelerinden birinin İyi Parti'nin merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi olduğunu belirterek, "Parti topluma gereken güveni vermiyor" dedi.
DİYARBAKIR'DA TOPLU İSTİFA
İyi Parti Diyarbakır teşkilatından da 12 bin 750 üye toplu olarak istifa etti.
İstifa açıklamasını İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu yaptı. Açıklamasında, "Yoluna hür ve müstakil devam edeceğini söyleyen İyi Parti, 'hür ve müstakil' görüşlere tahammül edemiyor" dedi.
İyi Parti'nin Meclis grubunda da kan kaybı yaşanıyor. Son olarak, İstanbul milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun istifası ile partinin Meclis'teki sandalye sayısı 39'a düştü.
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