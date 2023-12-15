Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e diz çöktürme operasyonu! Kulisler yangın yeri: Yeni istifalar yolda...
Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken CHP ile köprüleri atan İYİ Parti her ilde kendi adaylarıyla birlikte seçimlere katılmaya hazırlanıyor. İstifa, görevden alma, para transferi ve taciz iddialarıyla büyük deprem yaşanan İYİ Parti'de neler olduğu merak konusu olurken yaşanan olaylarda Ekrem İmamoğlu ismi de dikkat çekiyor. Akşener'in İYİ Parti içindeki İmamoğlu destekçilerini görevden alması İmamoğlu'nu kızdırırken İYİ Parti'de yeni istifaların yolda olduğu da iddia edildi. İYİ Parti’ye operasyon çekerek Akşener’i tasfiye etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'i köşeye sıkıştırmak istediği belirtildi. İşte detaylar...
Yerel seçimler öncesi her ilde ayrı aday çıkarma kararı alan İYİ Parti'de kaos dinmezken özellikle Ekrem İmamoğlu destekçisi isimler partiden teker teker ihraç ediliyor.
Parti, Ümit Dikbayır tartışmalarıyla çalkalanırken, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İbrahim Özkan'ın istifası parti içinde yeni bir kaosa sebep oldu.
İBB MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN YENİDEN BAŞKAN SEÇTİ
"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" diyen Özkan, 7 İYİ Parti İBB Meclis üyeleri tarafından yeniden Grup Başkanvekili seçildi.
İMAMOĞLU SES ÇIKARMADI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" dedi.
ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI
CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok da görevden alınırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa etti.
İYİ PARTİ'DE YENİ ATAMALAR
Görevden alınan Ahmet Zeki Üçok ve istifa eden Ece Güner'in yerine yeni isimler atandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok'un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner'in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz." denildi.
Bu isimlerin özellikle büyükşehirlerde CHP ile ittifak yapılmamasına tepki olarak İYİ Parti'den ayrıldığı kulislerde konuşulurken Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi de konuya köşesinde yer verdi.
İşte Selvi'nin yazısındaki detaylar:
İMAMOĞLU PARMAĞI
MERAL Akşener bir siyasetçinin diğerine yapabileceği en büyük iltifatları Ekrem İmamoğlu için yaptı. İkinci Fatih dedi, yüzünde Rabbi Yessir'i gördü. Hiçbir fani diğerine bunları söylemez. Peki İmamoğlu ne yaptı? İYİ Parti bu seçimlerde ittifak yapmama kararı aldı ya, Ekrem İmamoğlu parmağını soktu İYİ Parti'yi karıştırmaya başladı. Meral Akşener de, seçimlere kendi adımıza girme kararı aldıktan sonra partimiz karıştırılmaya başlandı demişti.
İSTİFA TEHDİDİ
İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti. Ondan önce Bahadır Erdem İYİ Parti ile yollarını ayırmıştı. Dün de Ece Üner istifa etti. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, partinin kararına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde açıklamalar yaptı. Akşener tarafından istifası istendi. Ancak belediye meclisi üyeleri tarafından tekrar seçildi. Bu açıkça Akşener'e karşı meydan okumaydı. Bu kararı alan belediye meclis üyeleri disipline sevk edildi.
AKŞENER'E DİZ ÇÖKTÜRME
İYİ Parti'de yeni istifaların yolda olduğu haberleri ile Meral Akşener'e diz çöktürülmeye çalışılıyor. İYİ Parti'ye operasyon çekerek Akşener'i tasfiye etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu bence Meral Akşener'i yeterince tanımamış. Meral Akşener, köşeye sıkıştırılmak istendikçe tam tersini yapar. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü bir aday çıkarırsa şaşırmam.
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