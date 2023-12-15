Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e diz çöktürme operasyonu! Kulisler yangın yeri: Yeni istifalar yolda...

İSTİFA TEHDİDİ

İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti. Ondan önce Bahadır Erdem İYİ Parti ile yollarını ayırmıştı. Dün de Ece Üner istifa etti. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, partinin kararına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde açıklamalar yaptı. Akşener tarafından istifası istendi. Ancak belediye meclisi üyeleri tarafından tekrar seçildi. Bu açıkça Akşener'e karşı meydan okumaydı. Bu kararı alan belediye meclis üyeleri disipline sevk edildi.

AKŞENER'E DİZ ÇÖKTÜRME

İYİ Parti'de yeni istifaların yolda olduğu haberleri ile Meral Akşener'e diz çöktürülmeye çalışılıyor. İYİ Parti'ye operasyon çekerek Akşener'i tasfiye etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu bence Meral Akşener'i yeterince tanımamış. Meral Akşener, köşeye sıkıştırılmak istendikçe tam tersini yapar. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü bir aday çıkarırsa şaşırmam.