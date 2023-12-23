23 Aralık 2023, Cumartesi
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İYİ Parti'de istifa krizi sürer mi? İYİ Parti kulislerinde neler konuşuluyor?
İYİ Parti seçim sürecinden bu yana istifa ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde. CHP'nin ittifak teklifini reddetmesinin ardından birbiri ardına istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti kulislerinde neler konuşuluyor? İYİ Parti'de istifa krizi sürer mi? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.