İYİ Parti’de toplu istifa! Diyarbakır teşkilatından 12 bin 750 üye istifa etti

Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanında durmamız söz konusu olamaz. Birkaç gündür sosyal medyada bakanımız ve İstanbul milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz.