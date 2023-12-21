İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifası akıllara o paylaşımı getirdi: Seni kim satın aldı?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifası sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım "İmamoğlu satın aldı" paylaşımı yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Arslan’ın istifasının ardından sosyal medyada ‘Seni kim satın aldı’ şeklinde yorumlar yağdı.
CHP'nin, parti içine yönelik 'operasyonel' hamleleriyle mücadele eden İYİ Parti'de yeni bir kriz daha patlak verdi. Tutarsız politikalar ve parti içi skandallar sebebiyle 7 ayda 5 milletvekilini kaybeden İYİ Parti, bu kez Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden olan Yüksel Arslan'ın istifasıyla sarsıldı.
YAVAŞ'A SAHİP ÇIKIP ÖVDÜ
Yazılı açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Uşak'taki konuşmasına isyan bayrağı açan Arslan, Mansur Yavaş'a ise methiyeler düzdü.
"ÇATAL YÜREKLİDİR"
14-28 Mayıs seçimleri öncesi, cumhurbaşkanı adaylığı teklifini görmezden geldiği için Akşener tarafından "korkaklıkla" suçlanan Yavaş'ı savunan Arslan, " Sayın Yavaş, bırakın korkak olmayı çatal yüreklidir" diyerek eski genel başkanına rest çekti. Akşener'in Uşak'taki konuşması ile Ankara'da iş birliği imkanının kalmadığı kanaatine vardığını kaydeden Arslan, CHP ile kapalı kapılar ardından ilçe pazarlığı yaptığı iddialarına da değinerek, "Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir" dedi.
YANIKÖMEROĞLU'NUN İSTİFASINA "İMAMOĞLU SATIN ALDI" DEMİŞTİ...
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun, CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesinin ardından partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etmişti. Yüksel Arslan'ın, X platformunda Yanıkömeroğlu'nun istifa haberine "İmamoğlu satın aldı" yorumu yapıp silmesi dikkat çekmişti.
Yüksel Arslan'ın istifası sonrasında ise paylaşımının altına "Seni kim satın aldı" yorumu yağdı.
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