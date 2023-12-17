Son dakika | İYİ Parti'de istifa dalgası! Kirli pazarlığı itiraf eden İbrahim Özkan ve 5 kişi parti ile bağını kopardı
İYİ Parti ile CHP arasındaki iş birliği çağrıları tam bir kaosa dönüştü. İP tarafı CHP'ye kapıları ardına kadar kapatırken, parti tabanına da çok sert mesajlar vermeye devam ediyor. İBB Meclis Üyesi 6 isim İYİ Parti'den istifa etti. İstifa haberini Meclis Üyesi İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin yerel seçim kararının eleştirerek "Bize başka seçenek kalmadı" dedi. Peş peşe gelen istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'de eleştiri okları Genel Başkan Meral Akşener'e döndü.
Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmezken, partinin ağır topları ihraç ediliyor.
İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.
Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.
İBB MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN YENİDEN BAŞKAN SEÇTİ
"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" diyen Özkan, 7 İYİ Parti İBB Meclis üyeleri tarafından yeniden Grup Başkanvekili seçildi.
AKŞENER TALİMATIYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER
Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, şunları kaydetti:
"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir."
İbrahim Özkan, takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada yaşananları anbean anlatmış, usulsüz hiçbir şey yapmadıklarını ve haksız bir ihraç talebi olduğunu söylemişti.
Özkan sözlerine şu şekilde devam etmişti:
"Arkadaşlarımızla Genel Merkez'in kararını bekliyoruz. Ona göre ya direnip savunma vereceğiz ya da istifa edeceğiz. Sadece benim istifam söz konusu olmayacak. İYİ Parti İBB Meclis üyesi 7 arkadaşım da istifa edecek"
Söz konusu açıklamanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından İBB İYİ Parti Meclis üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.
Özkan, istifa açıklamasında "İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün "belediyeleri yönetemezler" demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir" ifadelerini kullandı.
İşte Özkan'ın açıklamasının tamamı:
Kamoyunun Dikkatine;
4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. 'Hür ve müstakil' kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi. Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara'da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu. İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün "belediyeleri yönetemezler" demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir. Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz. Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye'nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bora Kılıç İbrahim Özkan Oğuz Sarul Sinan Gümüş Uluer Kaya Yakup Fındık
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