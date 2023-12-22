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İYİ Parti'de ortalık daha da karışacak! İlçe teşkilatları el altından CHP ile pazarlık mı yaptı? 4 milletvekili daha istifa edecek iddiası...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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İYİ Parti’de ortalık daha da karışacak! İlçe teşkilatları el altından CHP ile pazarlık mı yaptı? 4 milletvekili daha istifa edecek iddiası...

İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek verilmeme kararı sonrası üst üste istifalar gelirken son olarak Yavaş'a yakınlığıyla bilinen İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden ayrıldığını açıkladı. CHP yandaşı Cumhuriyet'te İYİ Parti'ye yönelik bomba bir iddia ortaya atılırken Ankara'daki ilçe parti örgütlerinin Mansur Yavaş'a çalıştığı ve CHP ile el altından pazarlık yaptığı belirtildi. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıklamasının ardından parti içinde özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek verilmesi gerektiğini düşünen isimler teker teker istifa etti.

İstifaların ardı arkası kesilmezken Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş ikilisine yönelik "korkaklar" söylemini yineledi.

"İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ"

Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yaptı.

"SAVAŞ KELİMESİ AĞIR KAÇTI"

Akşener'in bu çıkışı sonrası gözler CHP'li belediye başkanlarına dönerken ilk tepki Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş yaptığı açıklamada "Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece." ifadelerini kullandı.

"AKŞENER ÖNÜMÜZÜ AÇABİLİRDİ"

Akşener'e bir kırgınlığının olup olmadığı sorulan Yavaş, "Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı, 'Aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların 'Hadi çık ortaya' demesi ile yapılacak şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim; ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" diye konuştu.

"ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ"

İmamoğlu ise Akşener'in sözlerine yönelik konuşurken "Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz" dedi.

BİR İSTİFA DAHA GELDİ! YAVAŞ'I SAVUNDU

Tüm bu konuşmalar ışığında İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerine ilişkin tepki göstererek partisiden istifa etti.

Yavaş'ı savunan Arslan "Sayın Yavaş, bırakın korkak olmayı çatal yüreklidir" diyerek eski genel başkanına rest çekti. Akşener'in Uşak'taki konuşması ile Ankara'da iş birliği imkanının kalmadığı kanaatine vardığını kaydeden Arslan, CHP ile kapalı kapılar ardından ilçe pazarlığı yaptığı iddialarına da değinerek, "Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir" dedi.

Akşener partisinde yaşanan istifa dalgasını önlemek için adımlar atmaya hazırlanırken CHP yandaşı Cumhuriyet'te flaş bir iddia gündeme geldi.

İLÇE PARTİ ÖRGÜTLERİNDEN İHANET

Ankara'daki ilçe parti örgütlerinin Mansur Yavaş'a çalıştığı ve CHP ile el altından pazarlık yaptığı iddia edildi. Ayrıca İYİ Parti'de başta Polatlı ve Gölbaşı örgütleri olmak üzere Ankara'dan toplu istifaların gündeme geleceğini iddia ediyor.

4 VEKİLİN DAHA İSTİFASI GÜNDEMDE

Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener'in Yavaş'a yakın isimleri "biçeceğini" öne sürüyor. Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş'a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat'ın da adı geçiyor.

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