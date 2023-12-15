Katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı! A Haber ekibi Kudüs’te | Gazze’de son durum ne?

Gazze Şeridi'nin büyük bir çoğunluğu Refah'a toplanmış durumda. Kuzeyde de nüfus fazla ancak büyük bir çoğunluk Refah'a gitmeye çalışıyordu. Refah iki kez vuruldu dün. 40 sivil öldürüldü İsrail tarafından.

Gazze'nin hiçbir noktası güvenli değil ifadesinin ne kadar doğru ve net olduğu da görülüyor.

KATİLLERİN DESTEKÇİSİ ABD'YE TEŞEKKÜR!