Katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı! A Haber ekibi Kudüs'te | Gazze'de son durum ne?
Son dakika haberi... Gazze 70 gündür katil İsrail'in bombardımanı altında. Bugün Kudüs'te katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı kılınacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar, sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar, sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları; Savaşın 70. Gününde bugün 10. Cuma. Şu an itibariyle sakin. Saat 11'den sonra hareketlilik başlıyor.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarına konuşlanmaya başlıyor ki zaten çoğunlukla varlar sayılarını artırıyorlar. Daha sonra da maalesef namaz kılmak isteyen ibadet etmek insanlara da müdahale ediyorlar.
GAZZE'DE SON DURUM NE?
Gazze Şeridi sabah saatlerinden itibaren vurulmaya devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının yapmış olduğu atışlar vardı. 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Yaralı sayısının fazla olduğu düşünülüyor.
SİVİLLER KATLEDİLİYOR
Gazze Şeridi'nin büyük bir çoğunluğu Refah'a toplanmış durumda. Kuzeyde de nüfus fazla ancak büyük bir çoğunluk Refah'a gitmeye çalışıyordu. Refah iki kez vuruldu dün. 40 sivil öldürüldü İsrail tarafından.
Gazze'nin hiçbir noktası güvenli değil ifadesinin ne kadar doğru ve net olduğu da görülüyor.
KATİLLERİN DESTEKÇİSİ ABD'YE TEŞEKKÜR!
Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı buradaydı. Netanyahu, ABD'nin İsrail'e vermiş olduğu mühimmat tedarikine ve BM'nin savaşı durdurma girişimlerini engellemede ve rehinelerin geri gönderilmesine yardım etmede İsrail'e verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ederiz dedi. Savaşın durmasını engellediğiniz için teşekkür ediyorum diyor tabiri caizse el etek öpüyor.
ABD YALNIZLAŞIYOR
ABD'nin ne kadar yalnızlaştığı ortada. Şu an itibariyle İsrail'e maddi destek veren ülke ABD. ABD basını son yaşananlardan sonra meydanlardaki protestolardan sonra ABD'nin yalnız kaldığını ifade ediyor.
CUMA ENGELİ
12.04 - Katil İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri engelliyor.
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri artırıldı.
GÜLE OYNAYA ZULÜM!
İsrail güçlerinin Filistinlileri engelledikleri sırada şakalaşıp eğlendikleri görüldü.
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