Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Gazze’de öncü rol üstleniyor









Türkiye'nin Filistin için 3 ana hedefinin olduğu da hatırlatılarak, bu hedefler, "Kalıcı ateşkes, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması ve garantörlük teklifi" olarak sıralandı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın AK Parti MKYK'da yaptığı sunumda ise İsrail işgalinin kronolojisi MKYK üyeleri ile paylaşıldı. 1917'de başlayan işgalin son bulması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar anlatıldı. 7 Ekim'den bugüne kadar 17 bin 717 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.