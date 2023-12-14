Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de öncü rol üstleniyor
Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için şimdiye kadar görülmemiş bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Erdoğan, 68 günde dünya liderleriyle 30 yüz yüze görüşme, 32 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Gazze diplomasisini övdü. Putin, "Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN GAZZE DİPLOMASİSİNE ÖVGÜ
Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze diplomasisine övgüler yağdırdı. Putin, "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir. Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor." dedi.
Putin ayrıca, İsrail'ın soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de ve Doğu Kudüs'te BM kararlarının uygulanması gerektiiğini belirtirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda yakın bir noktadayız." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Öte yandan Putin, Erdoğan ile önümüzdeki yılın başında yeni bir görüşme olabileceğini açıkladı.
GAZZE İÇİN 68 GÜNDE 62 GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim- 8 Aralık tarihlerinde Gazze diplomasisi kapsamında 30 bire bir, 32 de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Katıldığı her platformda Filistin'in haklı davasını savunan Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bugüne dek süren İsrail soykırımının sona ermesi için 4 uluslararası zirvede dünyaya barış çağrısında bulundu. Bu kapsamda Erdoğan, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ile son olarak Dubai'de gerçekleştirilen BM Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Gazze diplomasisini devam ettirdi.
HEDEF FİLİSTİN DEVLETİ
Başkan Erdoğan'ın önceki günkü AK Parti MKYK toplantısı öncesi yaptığı genel değerlendirmede ise Gazze davasına sahip çıkacaklarını bir kez daha vurguladığı kaydedildi. Akan kanın durması, katliamların sona ermesi, kalıcı ateşkes ve barış için atılacak adımların devamlılığı için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini kurmaylarıyla paylaştı.
Türkiye'nin Filistin için 3 ana hedefinin olduğu da hatırlatılarak, bu hedefler, "Kalıcı ateşkes, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması ve garantörlük teklifi" olarak sıralandı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın AK Parti MKYK'da yaptığı sunumda ise İsrail işgalinin kronolojisi MKYK üyeleri ile paylaşıldı. 1917'de başlayan işgalin son bulması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar anlatıldı. 7 Ekim'den bugüne kadar 17 bin 717 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.
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