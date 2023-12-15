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Güle oynaya zulüm! Katil İsraillilerden Cuma engeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 12:26
Katil İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri engelliyor. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri artırıldı. İsrail güçlerinin Filistinlileri engelledikleri sırada şakalaşıp eğlendikleri görüldü.
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