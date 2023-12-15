AK Parti’den İstanbul’a özel temayül! 81 il için isim anketi çalışması

Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerine giderken Cumhur İttifakı ortaklarıyla yaptığı seçim iş birliği görüşmeleri sürerken, AK Parti'de aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 26 Kasım'da 81 ilde teşkilât üyelerine yapılan temayül yoklamasının ardından Erdoğan, bu hafta başından itibaren Genel Merkez'de Ankara, İzmir ve Adana milletvekilleri ile bu illerin partili ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarına mini bir eğilim anketi yapmış; illerinde kimi aday görmek istediklerini sormuştu.