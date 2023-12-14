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İspanyol markası ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi! Avusturalya’da sıra dışı boykot: Soykırımın kanlı yüzü böyle gözler önünü serildi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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İspanyol markası ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi! Avusturalya’da sıra dışı boykot: Soykırımın kanlı yüzü böyle gözler önünü serildi

İşgalci İsrail’in 2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de yaptığı soykırım, dünyanın dört bir yanında milyonları tek yürekte topladı. Soykırımcılara karşı Filistinlilerin imanı ve direnişi, Gazze’ye desteği katbekat artırdı. 1948 yılından bu yana Filistin’de sistemli bir şekilde işgal ilerleyişinde bulunan katil İsrail, ABD ve bazı AB ülkelerinin güdümü ve koşulsuz desteğiyle 7 Ekim’de soykırım kararı aldı. Kundaktaki bebekleri bile acımadan öldüren bu canilerin gerçek yüzü dünya vatandaşları tarafından görüldü. ABD ve AB sokakları her gün Filistin sesleriyle inlerken, küresel yapının hizmetinde olan markalar uluslararası boykota yenildi. Öte yandan İspanyol markası olan ZARA da, son kreasyonuyla bu listeye girdi. Gazze’deki katliamla alay eden ZARA’nın Avusturalya’daki bir şubesinde sıra dışı bir protesto düzenlendi. İşte detaylar…

Katil İsrail, Gazze'de yaptığı soykırımla dünya genelinden yoğun tepki görüyor. İşgalcilere finansman sağlayan, gıda ve giyecek desteği veren MC Donalds'tan Starbuks'ına Dior'undan Hermes'ine birçok ünlü marka uluslararası büyük boykotla karşılaştı.

Son yüzyılın en büyük boykotuyla karşılaşan küresel markalar cirolarında büyük düşüşler yaşıyor. Bazı şubeleri kapanırken bazılarının da iflas eşiğine geldiği haberleri markaların çark etmesini sağladı. Boykotların işe yaramasıyla işgalcilere gönderilen destek minimum bir boyut aldı.

Ancak milyonların tek yürek olduğu bu soykırıma desteğini sürdüren küresel yapıya büyük finansman sağlayan gıda ve perakende markalarından ZARA, Gazze'deki yaşananlarla alay ederek şehit görüntülerini yeni kreasyonu için ilham edindi.

Filistinlilere yaşatılanlara ABD ve bazı AB ülkelerinin göz yumması kabul edilebilir bir durum değilken milyonların boykotu, katliam destekçilerine büyük ders oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin sosyal medyada giderek büyümesinin ardından Zara'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
İşte Zara'nın özür açıklaması:

"Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz. Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir markadır. Çeşitlilik temel değerlerimizden biri olduğundan, Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."

ZARA her ne kadar "Niyetimiz o değildi" dese de boykot gösterileri devam etti.

AVUSTURALYALILAR'DAN SIRA DIŞI PROTESTO

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen bir grup, Gazze'deki katliamla dalga geçen ZARA'yı protesto etti. Göstericilerin mağaza içindeki ve dışındaki protestosu dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Filistin destekçileri, mağazada alışveriş yapan müşterilere işgalcilerin gerçekleştirdiği katliamın fotoğraflarını yansıttı.
Avrupalılar, soykırımın kanlı yüzünü ellerinde taşıdıkları kefenli bebek görünümlü mankenlerle gösterdi.

Zara çark etti: Gazze ile alay etti boykota tosladı ZARA ÇARK ETTİ: GAZZE İLE ALAY ETTİ BOYKOTA TOSLADI
ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA İSRAİL MALI MI, KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?
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