15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı! A Haber ekibi Kudüs'te | Gazze'de son durum ne?

Katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı! A Haber ekibi Kudüs'te | Gazze'de son durum ne?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2023 09:58
Son dakika haberi... Gazze 70 gündür katil İsrail'in bombardımanı altında. Bugün Kudüs'te katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı kılınacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar, sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güle oynaya zulüm!
Güle oynaya zulüm!
2024’te ABD’den PKK’ya 156 milyon dolar!
2024’te ABD’den PKK’ya 156 milyon dolar!
İYİ Parti’de istifa ve ihraçlar
İYİ Parti'de istifa ve ihraçlar
Karayılan’ın koruması öldürüldü
Karayılan'ın koruması öldürüldü
İsrail’e giden konteyner gemisi vuruldu
İsrail'e giden konteyner gemisi vuruldu
İmamoğlu operasyonu! İYİ Parti’de CHP ile ittifak kavgası mı?
İmamoğlu operasyonu! İYİ Parti'de "CHP ile ittifak" kavgası mı?
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Kripto PKK’lıya MİT darbesi!
Kripto PKK'lıya MİT darbesi!
CHP’nin 4 büyükşehir adayı belli oldu
CHP’nin 4 büyükşehir adayı belli oldu
Interpolle aranan 2 kişi yakalandı
Interpolle aranan 2 kişi yakalandı
Yahudi akademisyen Hamas’ın direnişini övdü
Yahudi akademisyen Hamas’ın direnişini övdü
CHP’li Adıgüzel terörist Öcalan’a sayın dedi
CHP'li Adıgüzel terörist Öcalan'a "sayın" dedi
Daha Fazla Video Göster