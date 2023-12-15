15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katil İsrail'den gazetecilere alçak saldırı! AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf'u yerde yatırıp dövdüler | İşte son hali

Katil İsrail'den gazetecilere alçak saldırı! AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf'u yerde yatırıp dövdüler | İşte son hali

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2023 14:17
Anadolu Ajansı foto muhabiri Mostafa Alkharouf, Doğu Kudüs'ün Vadi El Cuz mahallesinde haber takibi yaptığı sırada İsrail güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Darp edilen gazeteci taburcu oldu!
Darp edilen gazeteci taburcu oldu!
Korkunç ölüm! Boğa böyle saldırdı
Korkunç ölüm! Boğa böyle saldırdı
Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar
Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar
Gazetecilere alçak saldırı! İşte son hali
Gazetecilere alçak saldırı! İşte son hali
Milletvekili Hasan Bitmez’e veda
Milletvekili Hasan Bitmez'e veda
Hollandalı avukat A Haber’e konuştu
Hollandalı avukat A Haber'e konuştu
A Haber’de dehşet anlarını anlattı
A Haber'de dehşet anlarını anlattı
Güle oynaya zulüm!
Güle oynaya zulüm!
2024’te ABD’den PKK’ya 156 milyon dolar!
2024’te ABD’den PKK’ya 156 milyon dolar!
İYİ Parti’de istifa ve ihraçlar
İYİ Parti'de istifa ve ihraçlar
Karayılan’ın koruması öldürüldü
Karayılan'ın koruması öldürüldü
İsrail’e giden konteyner gemisi vuruldu
İsrail'e giden konteyner gemisi vuruldu
Daha Fazla Video Göster