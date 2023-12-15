15 Aralık 2023, Cuma
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Katil İsrail güçlerinden gazetecilere alçak saldırı! A Haber'de dehşet anlarını anlattı: Yere yatırıp dövdüler
Son dakika haberi... Gazze 70 gündür katil İsrail'in bombardımanı altında. Bugün Kudüs'te katliamın gölgesinde 10. Cuma Namazı kılındı. Katiller basın mensuplarına sert müdahalede bulundu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar, sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı. Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Aruf, İsrail güçleri tarafından yere yatırılıp dövüldü. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz dehşet anlarını anlattı. Boyraz, "Sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.