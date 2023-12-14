Gazze katliamında 69. gün | İsrail vahşeti giderek artıyor! Taş üstünde taş bırakmadılar
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de masum sivillere karşı açtığı savaş 69. gününde devam ediyor. İsrail Gazze’yi 4’e parçalarken sivilleri katletmeye devam ediyor. Bölgeden ölen masumların sayısı 19 bine dayandı. Savaş hattında bulunan Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 878 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 113'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 442 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 300'e yakın Filistinli hayatını kaybetti.
Mert Hacıalioğlu/ Saat 15. 30 itibarıyla yaşananlar: Savaşın 69. gününde 12 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere ölenlerin sayısı 19 bine geldi. Enkaz altında kalan ise bu rakama dahil değil. Ayrıca 50 binin üzerinde yaralı var ve sağlık hizmetleri bitme noktasında. Artık yoğun bakımdaki çocukların dahi tedavileri gerçekleştirilemiyor. İsrail saldırılarına devam ediyor. Güneyde Han Yunus yoğun şekilde vuruluyor.
Gazze şu anda 4 parça bölünmüş durumda. Kuzey Gazze, Gazze, Deir Al Balah ve Han Yunus hedef alınan yerler. Şuan bizler sınır hattındayız. Güvenli denilen Refah'a 2 defa saldırı gerçekleştirildi. Toplamda 40 sivil hayatını kaybetti. Han Yunus, Şucaiye Mahallesi ve Kuzey Gazze'de meskun mahal çatışmaları sürek li olarak devam ediyor.
Gazze'de bunlar yaşanırken Batı Şeria'da çatışmalar yaşanıyor. Dün orada 7 sivil hayatını kaybetti. Gazze'de Beyt Hanun ve Beyt Lahya'da skandal olaylar yaşanıyor. BM okullarında İsrail askerlerinin vahşeti yaşanıyor. İsrail askerleri insanları soyup bilinmeyen bir yere götürüyor. Okullar havaya uçuruluyor.
İnsanlar Gazze'de çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. 2 gündür bölgede hava durumu oldukça kötü. İnsanlar beline kadar suyun içinde cenaze taşıdı. Şu anda Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyorken insani yardımlarda bölgeye ulaşamıyor. Kassam Tugayları İsrail tanklarını ve askeri araçlarını yok ediyor ve sivillere acımayan İsrail askerlerini öldürüyor.
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