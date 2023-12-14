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Hamas’tan yeni görüntüler: İşgalci ordusuna Gazze’yi dar ediyor! İsrail tankları işte böyle vuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Hamas’tan yeni görüntüler: İşgalci ordusuna Gazze’yi dar ediyor! İsrail tankları işte böyle vuruldu

El-Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna geçit vermiyor. Gazze’de binlerce sivilin ölümüne sebep olan katil İsrail, güç gösterilerinin sonuna geldi. Hamas’ın üst üste yaptığı bombardımanlar, İsrail cephesinde korku çemberi oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun tanklarını yerle bir eden Hamas, sosyal medyadan yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerini Han Yunus’ta rezil ediyor. İşte o görüntüler…

İşgalci İsrail, 2 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yaparken, el-Kassam Tugayları, direnişe direniş katıyor.

Birçok kez katilleri ininde avlayan Kassam Tugayları, son olarak İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Gazze'de 15 kişilik İsrail askerini pusuya düşürdü.

SIFIR NOKTASINDAN VURGUN YEDİLER

Hamas, Telegram platformunda yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri savaşçılarının, 15 askerden oluşan İsrail kuvvetini pusuya düşürmeyi ve sıfır noktasından onlara saldırmayı başardığını duyurdu.

Savaşçıların İsrail askerlerine "uygun silahlarla müdahale ederek ölmelerine veya yaralanmalarına sebep oldukları, ardından da ağır kalibreli havan toplarıyla bölgeyi vurdukları" kaydedilmişti.

İSRAİL ASKERLERİNE GAZZE'Yİ DAR ETTİLER

Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu yeni görüntülerde işgalcilerin Han Yunus'ta rezil olduğu görüldü.

KASSAM TUGAYLARI BİR BİR AVLADI

İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avladı.

Yayınlanan bu görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını da nokta atışı ile imha ettiği görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı terör devletinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye yükseldiğini belirtti.

Cenin'e ve Cenin Mülteci Kampı'na askeri araçlarla saldırırken işgal altındaki Batı Şeria'da ise Anata ve Marj Na'ja'da Filistinlilere ait binaları yıktı.

İşgalci İsrail ordusu gafil avlandı! İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU GAFİL AVLANDI!
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