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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soyer yaptığı açıklamada "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümündeki konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Soyer "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti" diyerek Osmanlı Devleti'ni hedef almıştı.

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