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Tunç Soyer'den Osmanlı Devleti'ne skandal sözler: Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler

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Giriş: 09.09.2022 22:57
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulundu. Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar " dedi.
Tunç Soyer’den Osmanlı Devleti’ne skandal sözler: Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler
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