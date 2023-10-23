Gazze’deki dram BM raporunda! Dünyaya çağrı: Durum artık felaket

- Sağlık tesisleri, su, sanitasyon ve elektrik sistemleri de dahil olmak üzere sivil altyapı İsrail saldırılarında ya tamamen yerle bir oldu ya da ağır hasar gördü. Hastaneler cenazeleri uygun koşullarda saklayamıyor. Salgın hastalık riski gittikçe artıyor.

Raporda bölgedeki insani felaketin sonlanması için "suya, gıdaya ve yakıta sürekli erişim" gerektiği kaydedildi. Ayrıca sağlık tesisleri de dahil olmak üzere tüm sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunuldu.