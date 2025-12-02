Bal sahtekarları bakanlık listesinde! İşte o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetimlerini sürdürerek güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın yayımladığı son duyuruda, üç yeni bal ürününün daha hileli gıdalar listesine eklendiği bildirildi.

3 BAL MARKASINDA HİLE

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayımlanan listede, laboratuvar testleri sonucunda bazı markaların "bal" adıyla satışa sunduğu ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.

İŞTE O MARKALAR

Hile tespit edilen markalar şöyle:

Ravzabal

Ecegün – Süzme Çiçek Balı

Asbal – Süzme Çiçek Balı

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.