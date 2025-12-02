Bal sahtekarları bakanlık listesinde! İşte o markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Listede bal ürünleri yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'bal' ibaresiyle sattığı üründe taklit veya tağşiş yaptığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetimlerini sürdürerek güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın yayımladığı son duyuruda, üç yeni bal ürününün daha hileli gıdalar listesine eklendiği bildirildi.
3 BAL MARKASINDA HİLE
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayımlanan listede, laboratuvar testleri sonucunda bazı markaların "bal" adıyla satışa sunduğu ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.
İŞTE O MARKALAR
Hile tespit edilen markalar şöyle:
Ravzabal
Ecegün – Süzme Çiçek Balı
Asbal – Süzme Çiçek Balı
Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.