Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik: Yasaklı bölgeye girince hız düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönetmelik" hakkında açıklamalarda bulundu. Elektrikli Skuter Yönetmeliğinin ilk olarak 14 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihten bu yana ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gerekli değişikliklerin yapıldığını söyleyerek, "Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliğinin düzenlenmesi, bu faaliyetlerde düzenin ve güvenliğin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması ve kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç yerine e-skuter kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğimizi, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, işletmecilerin yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü olacağını kaydetti.

Yeni yönetmelik ile e-scooterler yasaklı bölgelerde otomatik olarak sınırlandırılacak. (AA)

"HAREKET EDEN HER E-SKUTERİN KONUMU ÜÇ DAKİKALIK PERİYOTLARLA SİSTEME AKTARILACAK"

Bakan Uraloğlu, değişiklikler kapsamında işletmecilere getirilen yeni yükümlülükler hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Nete işlenen verilerin Belediyeler, Emniyet ve Jandarma ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile de paylaşılacağını kaydetti. E-Skuter faaliyetlerinde iletilen verilerin hangi zaman aralıklarında, ne şekilde ve hangi yolla U-Net Otomasyon sistemine işleneceğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda, işletmeler tarafından, hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla U-NET sistemine aktarılacak. Sürüş tamamlandığında bu bilgiler en geç on dakika içinde U-Net'e işlenecek. Sürüş dışında konumu değiştirilen e-skuterlerde ise her değişiklik sisteme işlenecek."

COĞRAFİ ÇİTLEME VE YASAKLI BÖLGELERE GİRİŞTE OTOMATİK ÖNLEME

Bakan Uraloğlu, coğrafi çitleme ve yasaklı bölgelere e-skuterlerin girmesi halinde e-skuterlerde hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin açıklamada bulunarak, "Buna göre işletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü oldu. Sürüş sırasında yasaklı bölgeye yaklaşılması halinde sürücü, direksiyonuna yerleştirilen işitsel cihazla uyarılacak. Bu bölgeye girilmesi halinde ise e-skuterin hızının kademeli biçimde saatte 6 kilometreye düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması işletmelerin yükümlülükleri arasında oldu." dedi.

Uraloğlu ayrıca sürüş sırasında devrilme uyarısı alınması halinde işletmecinin sürücü ile telefon üzerinden iletişim kurarak durum tespiti yapacağını, kazaya ilişkin verinin sisteme kaydedileceğini kaydetti.