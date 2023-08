İBB Başkanı İmamoğlu ’hizmet’ anlayışı sınıfta kaldı! AK Partili Tevfik Göksu A Haber’de bombaladı: İstanbul’da referansı yok! CHP’den utanıyor...

"İMAMOĞLU'NUN İBB GÖREVİ MANİPÜLASYON VE İNTİHAL İLE GEÇTİ"

Göksü, "Ekrem İmamoğlu'nun İBB görevi manipülasyon ve intihal ile geçti. Cumhurbaşkanı adayı olma sevdası ile 2 yıl geçti, daha sonra Cumhurbaşkanı aday olamayınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olma ümidi ile de yıllar geçti. Peki İstanbul bunun neresinde, İstanbul yok.

İstanbul'da her gün 1509 tane yeni araç trafiğe giriyor. Her gün İstanbul trafiğine kayıtlı olmayan, 100 bin aracın dışarıdan trafiğe girdiği bir şehir. İstanbul her gün 33 milyon yolculuğun yapıldığı bir kent, her gün 3.5 milyon metreküp su tüketen, her gün yaklaşık 4.5 milyon metreküp atık su üreten, binlerce değil milyonlarca ton çöp üreten, milyonarca turisti bağrına basan, tarihi hazineleri var olan bir kent.

Bu kenti yönetmeyi bırakın, herhangi bir şeyi bir yeri alıp bir yere götürmeyi de bırakın, maalesef mevcut var olanları da geriye götürme konusunda çok büyük bir dönem yaşadık. Aslında Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi oldu 'Fetret Dönemi' diye, gerçekten de öyle.