HTS kayıtları ele verdi: Terör örgütü PKK’dan alçak talimat! Adana’daki sabotajda yurt dışı detayı...

5 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü.