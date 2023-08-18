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HTS kayıtları ele verdi: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat! Adana’daki sabotajda yurt dışı detayı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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HTS kayıtları ele verdi: Terör örgütü PKK’dan alçak talimat! Adana’daki sabotajda yurt dışı detayı...

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK'nın eylem ve orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürerken HTS yani teröristlere ait arama kayıtları ve mesajlaşmalar ortaya çıktı. Örgüt talimatıyla finansman sağladıkları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. tarafından, sabotaj ve eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların dağıtımı yapıldığı öne sürüldü.

Terör örgütü PKK'nın talimatıyla Adana merkezli 3 bölgede orman yakanlara yurt dışından fon sağlandığı belirlendi. Teröristlerin ele geçirilen telefon görüşmeleri, gönderilen paranın dağıtıcı isimlerini ele verdi. Polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

YURT DIŞINDAN FON SAĞLANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK'nın eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmasını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda; PKK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü.

2 MİLYON LİRALIK FİNANS

Polis yaptığı çalışmada söz konusu finans desteğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiğini belirledi. 2 milyon liranın finanse edildiği eyleme ilişkin TEM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI 4 KİŞİ ADLİ KONTROLDE

Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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