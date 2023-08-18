HTS kayıtları ele verdi: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat! Adana’daki sabotajda yurt dışı detayı...
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK'nın eylem ve orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürerken HTS yani teröristlere ait arama kayıtları ve mesajlaşmalar ortaya çıktı. Örgüt talimatıyla finansman sağladıkları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. tarafından, sabotaj ve eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların dağıtımı yapıldığı öne sürüldü.
YURT DIŞINDAN FON SAĞLANDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK'nın eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmasını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda; PKK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi.
5 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ
Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü.
2 MİLYON LİRALIK FİNANS
Polis yaptığı çalışmada söz konusu finans desteğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiğini belirledi. 2 milyon liranın finanse edildiği eyleme ilişkin TEM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI 4 KİŞİ ADLİ KONTROLDE
Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvim açıklaması!
- POMEM sınav yeri sorgulama e-Devlet | 30. Dönem POMEM mülakat sınav tarihleri açıklandı! pa.edu.tr sınav giriş belgesi ekranı! İşte takvim...
- Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!
- YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün belli olur mu? ÖSYM YKS SONUÇ SON DAKİKA 2023
- KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
- Memura, emekliye okkalı artış! 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle zammıyla maaş tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
- Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…
- CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz
- SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...
- Cuma mesajları ayetli 2023 | En güzel, anlamlı, kısa, farklı, resimli, dualı cuma mesajları! WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK kutlama sözleri...
- YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...
- Memura, emekliye 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle okkalı artış! %57'lik maaş zam tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...