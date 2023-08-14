SON DAKİKA | Adana'da orman yangını çıktı!
Son dakika haberi | Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeyle başladı.
Yangını söndürmek için belediye ekipleri karadan, orman ekipleri ise helikopter ve uçak ile havadan çalışmalarına devam ediyor.
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