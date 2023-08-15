Siirt’te orman yangını! Birçok ilden destek istendi

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için birçok ilden destek istendi.



Alınan bilgilere göre, Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.





Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine Siirt AFAD ekibi, Orman İşletmesi İtfaiyesi, Siirt Belediyesi İtfaiyesi, Baykan Belediyesi İtfaiyesi, Ziyaret Belde Belediyesi İtfaiyesi, İlçe Jandarma ve Meşelik Köyü Jandarma Karakolu personeli olay yerine sevk edildi.