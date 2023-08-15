Siirt’te orman yangını! Birçok ilden destek istendi
Siirt’in Baykan ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi.
Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için birçok ilden destek istendi.
Alınan bilgilere göre, Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine Siirt AFAD ekibi, Orman İşletmesi İtfaiyesi, Siirt Belediyesi İtfaiyesi, Baykan Belediyesi İtfaiyesi, Ziyaret Belde Belediyesi İtfaiyesi, İlçe Jandarma ve Meşelik Köyü Jandarma Karakolu personeli olay yerine sevk edildi.
BİRÇOK İLDEN DESTEK İSTENDİ
Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi.
Adıyaman Deprem Bölgesi Genel Koordinatörü olarak olarak görev yapan AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun, yangının büyümesi üzerine AFAD Kriz Merkezi ile görüşerek Ankara Hava Destekli Yangın Denetim Merkezinden ve Şanlıurfa Yangın Harekat Şube Merkezinden yardım istediklerini belirtti.
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