Usta isim Sadık Albayrak’tan dikkat çeken tespitler! CHP, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu...





Yerel seçimde AK Parti çoğunluğu alır... Yine birinci parti çıkar.

Büyük şehirlerde aday çok önemli.

Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediğim, söyleyeceğim şu... 'Partide beyin çok iyi çalışıyor... Fakat mafsallarda tıkanıklık var.'

Yani... Kalp sağlam... Kalbin pompaladığı kan, kılcal damarlara varana kadar, yer yer sekteye uğruyor.

Reis'in kadroyu dinamikleştirmesi lazım... Reis'in heyecanına ve temposuna ayak uyduracak bir kadro.

Daha açık olarak söylemem gerekirse... Muhafazakâr, devrimci ve genç bir kadro.

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Yol... Uzun yol



Aile sohbeti... Torunlar... Anılar... 15 Temmuz darbe girişimi gecesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan... Kader... Zaman tünelinde geziniyoruz.

Sadık Albayrak, "15 Temmuz... O gece Marmaris'ten İstanbul'a uçan uçağın en küçük yolcusu 8 aylık Sadık Eymen'di" diyor.







Ve... Bir kez daha dudaklarından, "Kader... Kaderin çizdiği yol" sözleri dökülüyor:

- Kaderin çizildiği yol... Uzun bir yol... Ve bu yolda Reis'le birlikte yürüyoruz... Ömrümüz oldukça da yürüyeceğiz... Vazifemiz... Boynumuzun borcu.

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Kılıçdaroğlu... Neden?



Kemal Kılıçdaroğlu, bunca çabaya rağmen neden cumhurbaşkanlığını kazanamadı?

Milliyetçi/muhafazakâr siyasete yelken açtı.

Bazı eski AK Partili isimleri, CHP listelerine aldı.

Ama sonuç... Hüsran, yine hüsran.

Neden?

Sadık Albayrak... Gazetecilikte... Siyasette... Cezaevinde ağaran saçlar... Dedi ki:

Gitti, Ümit Özdağ ile anlaştı... CHP seçmeni bunu kaldırır mı?

Bitmedi... Başka anlaşmaları da var.

AK Parti'den... Dindar kesimden insanlar aldı... Ama aldıkları, siyasette miadını doldurmuş isimlerdi.

Seçilseydi... Yetkiyi alsaydı... 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' diyecekti... Yaptığı anlaşmaları uygulayacaktı.

Güven veremedi... Seçmenin kafasını karıştırdı... Kendi tabanında bile rahatsızlık yarattı.

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Su akar, yatağını bulur



Siyasi parti sayısı 100'ün üzerinde... Şöhretler... Partisinden kopanlar... Hevesi kursağında kalanlar... Parti kuran kurana.

Ali Babacan... Ahmet Davutoğlu... Ve daha pek çok isim.

Şimdi de... CHP'nin "doğum yapacağı" konuşuluyor.

Geçmişte de böyle şeyler olmuştu... Çok.

Süleyman Demirel, bana demişti ki: