Usta isim Sadık Albayrak’tan dikkat çeken tespitler! CHP, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu...

CHP, işte bu avcı gibi... Ormanda, her hışırtıya ok atan avcıya benziyor.

Elinde 6 ok var ama... 6'sını da boşa harcıyor.

Senelerdir siyaset üretemiyor.

6 ok siyasi ilke olarak ortaya konulduğu zaman, dünyada Hitler vardı... Mussolini vardı... Stalin vardı... Dünya değişti... Duvarlar yıkıldı... CHP ise 6 oku bir türlü güncelleyemedi.