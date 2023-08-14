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CHP 28 Mayıs'ta neden hezimete uğradı? Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'tan dikkat çeken tespit: CHP'nin kaderi bu

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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CHP 28 Mayıs’ta neden hezimete uğradı? Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak’tan dikkat çeken tespit: CHP’nin kaderi bu

Sabah Gazetesinin usta yazarı Yavuz Donat, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ı Trabzon'daki yayla evinde ziyaret etti. 40'a yakın kitabıyla Türkiye'nin geleceğini aydınlatan yazar Albayrak, 28 Mayıs'ta CHP'nin uğradığı seçim hezimeti hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Gazeteci yazar Albayrak "CHP neden 28 Mayıs kaybetti?" sorusuna kendine has üslubuyla "Onun şarkısı belli... 'Kaderim bu, böyle yazılmış yazım.' CHP'nin kaderi bu... Seçim kaybetmek..." dedi. Albayrak'ın ayrıca 2024 yerel seçimler için yaptığı analiz ise güne damgasını vurdu.

Sabah Gazetesinin usta yazarı Yavuz Donat, bugünkü kaleminde ömrünü gazetecilik ve yazarlığa adayan Sadık Albayrak ile sohbetini kaleme aldı. İşte güne damgasını vuran "Yaylada...Derin sohbet" başlıklı o yazı:

Günün sorusu... "Neden?"

Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti... 2002-2023... Yatırım... İcraat... Miting... Metal yorgunluğu... Ekonomik sorunlar... Say say bitmez.
Ama... Bütün bunlara rağmen... Seçmen... 28 Mayıs'ta "Erdoğan" dedi.
Yeni kabineye avans verdi.

Neden?
Sadık Albayrak'ın yanıtı:
- Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler.

***

CHP... "Kader" bestesi

Televizyon açık... Haberler... Kemal Kılıçdaroğlu ekranda. 6'lı Masa... ABD, İngiltere gezileri... Anketler... Bazı gazete ve TV'lerin desteği... Ama seçimi kaybetti... Neden?

Sadık Albayrak gülüyor:
- Onun şarkısı belli... 'Kaderim bu, böyle yazılmış yazım.' CHP'nin kaderi bu... Seçim kaybetmek...

Yerel seçimler

Milletvekili seçimi yapıldı... Cumhurbaşkanlığı seçimi de... Sıra geldi yerel seçime... 2024'te ne olacak?
Sadık Albayrak'ın yanıtı:
AK Parti, genç ve dinamik aday gösterirse...
Aday da, Reis'in peşinden giderse...
Lokomotif, hızlı yol alır... İstanbul ve diğer yerlerde hedefe ulaşılır, seçim kazanılır.

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