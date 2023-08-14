CHP 28 Mayıs’ta neden hezimete uğradı? Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak’tan dikkat çeken tespit: CHP’nin kaderi bu

Günün sorusu... "Neden?"



Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti... 2002-2023... Yatırım... İcraat... Miting... Metal yorgunluğu... Ekonomik sorunlar... Say say bitmez.

Ama... Bütün bunlara rağmen... Seçmen... 28 Mayıs'ta "Erdoğan" dedi.

Yeni kabineye avans verdi.



Neden?

Sadık Albayrak'ın yanıtı:

- Millet, CHP'nin bir projesini göremediki... Bülent Ecevit'in tutarlı bir siyaset çizgisi vardı... Söylemi vardı... Halk ona 'Karaoğlan' dedi... Kendisine yakın gördü... Ama şimdiki CHP öyle mi? Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler... Keşke üretseler.

***