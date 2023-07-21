CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’kasetlerle’ ayakta! Toplantının ifşa olduğu gece gözden kaçan detay

FETÖ tarafından CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kendisine en büyük engel olarak gösterilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de bir başka kumpas ile kurtuldu. Haftalardır "istifa" baskısına direnmeye çalışan Kılıçdaroğlu, bu kez değişim grubunun ifşa videosuyla kendine yeni bir siyasi alan açtı.