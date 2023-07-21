Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan İş Dünyasıyla Buluşma programında Körfez turu mesajı: Benzer adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da İş Dünyasıyla Buluşma programına katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, ekonomi yol haritasıyla ilgili de ipuçları verdi. Yılmaz, "İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, CDS priminin önümüzdeki süreçte daha da aşağı çekileceğini söyledi. İsrafı önleyici, tasarrufu güçlendirici politikalar yürütüleceğini belirten Cevdet Yılmaz, "Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliği arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca Körfez turuna benzer adımların atılacağını açıkladı.

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Zorlukları birlikte aşarken, başarıları da birlikte taçlandırdık. Değerli katılımcılar Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depremin etkilerine rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14. çeyreğe taşımıştır. Otomobil satışları 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,6 artış göstermiştir. Beyaz eşya satışları 2023 yılı nisan mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artmıştır. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan artmış ve haziran ayı itibarıyla 105,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam istihdam 2023 Mayıs ayında yıllık 1 milyon 52 bin kişi artarak 31 milyon 821 kişiye ulaşmıştır. 6 aylık ihracatımız ise 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz. Fiyat istikrarıyla birlikte makro finansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz.