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Kılıçdaroğlu'nun "sırtını dayadıkları" İmamoğlu'nun safında! CHP'li isimler ateş püskürdü: İzlerken utandım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Kılıçdaroğlu’nun sırtını dayadıkları İmamoğlu’nun safında! CHP’li isimler ateş püskürdü: İzlerken utandım

Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "devirmek" için başlattığı sözde "değişim" hareketinde büyük bir meydan okuması gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "sırtını dayadığı" isimlerle zoom üzerinden özel bir toplantı gerçekleştiren İBB Başkanı, geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini resmen duyurmuş oldu. CHP'de yaşanan bu trajikomik olay partinin eski vekili olan gazeteci Barış Yarkadaş tarafından sert bir dille eleştirildi. Yarkadaş partinin düştüğü durumu şu sözlerle özetledi: Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 'arz ediyor.' İzlerken utandım...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA OLAY GÖNDERME

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, parti içindeki "değişim" çağrılarına tepki gösterdi.

Yarkadaş, en az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade etti.

Barış Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"En az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen arkadaşlar, işe kendilerinden başlayabilirler. Örneğin; partideki görevlerinden istifa edip kurultayda herhangi bir göreve talip olmayacaklarını açıklayarak örnek bir davranış sergileyebilirler.."

"İZLERKEN UTANDIM"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği "darbe" hazırlığına tepki gösteren Yarkadaş, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin "değişim" adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının "amiri" pozisyonunda olanlar, belediye başkanının "memuru" gibi sıraya geçip "arz ediyor." İzlerken utandım…

"BÖYLE BİR SAÇMALIK OLAMAZ"

Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum: Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de "muhalif" olamazsın. Ya biri ya diğeri… Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz."

"SEZAR VE BRÜTÜSLER HİKAYESİ"

Gazeteci Nedim Şener ise CHP'yi sarsan skandal Zoom toplantısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Değişim' diyenlerin derdi koltukmuş. Her şey bir yana Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tüm seçimlerde sorumluluğu olan, son seçimde 'kazandık, kazanıyoruz' diyerek Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı hesabı yapanlar yine koltuklarını korumaya çalışıp sadece Kılıçdaroğlu'nu göndermek için uğraşıyor. Sezar ve Brütüsler hikayesi." ifadelerini kullandı.

"KADRO AYNI KADRO"

Avukat Burak Bekiroğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirme girişiminde bulunan isimler ile teröristbaşı Fethullah Gülen'in Onursal Başkanı olduğu Rumi Forum'da firari FETÖ unsurlarıyla fotoğraf çekilenlerin aynı kişiler olduğuna dikkat çekti.

Bekiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Engin Özkoç -Bülent Tezcan ve Gökhan Günaydın 'ın Zoom toplantısında İmamoğlu'na destek verip Bay Kemal'i devirme girişimine yönelik çalışma yapmaları bana ABD'de firari FETÖ unsurlarıyla Gülenin Onursal başkanı olduğu Rumi Forum'da çekilen şu fotoğrafları hatırlattı. Kadro aynı kadro."

CHP YANDAŞI SAYMAZ'DAN KASET SAVAŞLARI YORUMU
Ekrem İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz da görüntüyü katılımcılın yayabileceğine işaret ederek 'kaset savaşları'na dikkat çekti.

Saymaz, "CHP'de kaset savaşları dönemi başladı. Birinci kaset bu değil aslında birinci kaset Tanju Özcan'ın yayınladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özcan hakkında 'Atın bu adamı' dediği sözlerdi. Şimdi ise CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğunu anladığımız bir grup bu kez değişim yanlısı olan İmamoğlu ve arkadaşlarının kasetini piyasa sürdüler." dedi.

Saymaz konuşmasında kendisine gelen bilgiye göre başka görüntülerin olduğunu belirterek, CHP yönetiminin söz konusu toplantıya "bu bir paralel toplantıdır" dediğini söyledi.

Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?

İşte o isimler;
"Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

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