Kılıçdaroğlu'nun "sırtını dayadıkları" İmamoğlu'nun safında! CHP'li isimler ateş püskürdü: İzlerken utandım

CHP YANDAŞI SAYMAZ'DAN KASET SAVAŞLARI YORUMU

Ekrem İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz da görüntüyü katılımcılın yayabileceğine işaret ederek 'kaset savaşları'na dikkat çekti.

Saymaz, "CHP'de kaset savaşları dönemi başladı. Birinci kaset bu değil aslında birinci kaset Tanju Özcan'ın yayınladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özcan hakkında 'Atın bu adamı' dediği sözlerdi. Şimdi ise CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğunu anladığımız bir grup bu kez değişim yanlısı olan İmamoğlu ve arkadaşlarının kasetini piyasa sürdüler." dedi.

Saymaz konuşmasında kendisine gelen bilgiye göre başka görüntülerin olduğunu belirterek, CHP yönetiminin söz konusu toplantıya "bu bir paralel toplantıdır" dediğini söyledi.

Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?



İşte o isimler;

"Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."