Gel bakalım Ekrem! Sızan toplantı videosu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak! Gözler pazar gününde...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ve hamlelerle 'mücadeleye devam' mesajı verirken Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı videosuyla artık tam olarak Bay Kemal'e karşı baş kaldırdı. Zoom üzerinden değişim toplantılarına başlayan İmamoğlu'nun ve CHP'li isimlerin görüntüleri partiyi iyice karıştırdı. Bu kapsamda CHP'den konuya ilişkin farklı açıklamalar gelirken CHP Parti Meclisi parti genel merkezindeki pazar günü toplanma kararı aldı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüz yüze gelmesi bekleniyor.
Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla "mücadeleye devam" mesajı verdi.
BAY KEMAL'E BAYRAK AÇTILAR
CHP içinde bu durum rahatsızlık oluştururken, başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. Özellikle Ekrem İmamoğlu değişim hareketi kapsamında "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi bile kurdu.
İMAMOĞLU'NUN GÖZÜ KOLTUKTA
Daha önce defaatle 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutundan eylem boyutuna geçti.
ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE TOPLANTI
Bu kapsamda 'Değişim' A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu, toplantılara da başladı. Zoom üzerinden yapılan son toplantı ise ifşa oldu.
PLANLAR PLANLAR...
Söz konusu ifşayı CHP Genel Merkezi'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın İmamoğlu ve değişim tayfasının yaptığı planlardan noktası virgülüne haberdar olduğu öğrenildi.
CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANIYOR
Bu gelişme sonrası CHP Parti Meclisi parti genel merkezindeki toplantı 23 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te gerçekleşecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre süreci ele alınacak.
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU YÜZ YÜZE GELECEK
Halk TV'de konuşan Gazete Duvar Muhabiri Serkan Alan'ın iddiasına göre toplantıda Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşması bekleniyor.
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