Gel bakalım Ekrem! Sızan toplantı videosu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak! Gözler pazar gününde...

BAY KEMAL'E BAYRAK AÇTILAR

CHP içinde bu durum rahatsızlık oluştururken, başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. Özellikle Ekrem İmamoğlu değişim hareketi kapsamında "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi bile kurdu.