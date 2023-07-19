İmamoğlu’nun online toplantısı internete sızdı! Babaya darbe planı ve kaset savaşları
CHP'de "değişim" tartışması başlatan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu karşı söylem safhasından eylem safhasına geçti. Öyle ki İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı video konferans toplantısının görüntüleri ifşa oldu. Söz konusu görüntülerde İmamoğlu, "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirdi. Ayrıca Parti Meclis üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de ortaya çıktı. CHP’de ise olağanüstü toplantı kararı alındı. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Eriş ve Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç değerlendirdi. İşte Ekrem İmamoğlu ile toplantıya katılan isimler…
Daha önce "değişim" çağrısında bulunarak Genel Başkan olma niyetini açık eden Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı video konferans toplantısının 14 dakika 34 saniyelik kısmı sosyal medyaya sızdı.
Toplantıya İmamoğlu'nun yanı sıra Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel ve Engin Altay katıldı. Toplantıya katılmayan Engin Özkoç'un da Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen ekiple birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.
Baba-oğul ilişkisi bozuldu mu? CHP'de kaset savaşları mı başladı? Kılıçdaroğlu'nun kurduğu oyun bozuldu mu? İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı kendi safına mı geçirdi? Toplantıdaki gizli katılımcı kim? CHP içinde değişim hazırlığı videosunu kim sızdırdı? CHP ikiye mi bölünecek? Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Eriş ve Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç değerlendirdi.
Bülent Erandaç'ın önce çıkan sözleri:
"Bu toplantının yapılıyor olması önemli. Toplantıya katılan isimler Parti Meclisi'nin önemli üyeleri. Tabi bu ortaya çıkmışken delege seçimleri de devam ediyor. Esas kavga ve kıyamet 5 Ağustos'tan sonra başlayacak. İlçe Başkanları seçimleri olacak şu anda mahalle delegelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi yani mavi liste önde gidiyor. Ekrem İmamoğlu bunun için yeni mevziler kazanmaya çalışıyor.
KILIÇDAROĞLU'NU SIKIŞTIRMA HAREKETİ
Parti Meclisi'nde yer alan isimlerin İmamoğlu'na katılması önemli Kılıçdaroğlu'na sıkıştırma hareketi yapılıyor. Ama bunu yapamayacaklar. Kılıçdaroğlu 15 Ekim'de planlanan Kurultay'a tek aday girmeyi hayal ederken karşısında adaylar görebilir. CHP'de yaşananların özeti aslında bundan ibarettir.
ÇİFT ÇALIŞANLAR VAR! SIZDIRMA HAREKETİNİ CHP MERKEZİ YAPIYOR
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i CHP'nin Genel Başkanı yapmayı planlıyor. Ekrem İmamoğlu İBB için aday olacak ve seçildikten sonra görevi bırakarak CHP'nin başına geçecek, işte onların yaptıkları plan tam olarak bu. Burada çift çalışanlar var yani bu toplantıyı sızdıranlar var. Ekrem İmamoğlu'nun yanında görünen bazı isimler yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmiş olabilir. Bunu İstanbul'da ilçe seçimleri belirleyecek. Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da perişan edebilirler. Sızdırma hareketini CHP Merkezi yapıyor. Ekrem İmamoğlu panik yaptı. 'Toplantı yapsan bile içeride ne konuştuğunu biliyorsunuz' mesajı verildi."
Prof. Dr. Hamit Emrah Eriş camlı yayındaki açıklamaları:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaşananların rövanşını görüyoruz. Bu sadece Ekrem İmamoğlu üzerinden olan bir durum değil. O toplantıya katılan isimler Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçildiği taktirde bakan yapılacak isimlerdi bu yüzden vekil adayı olmadılar ve şu anda MYK'dan da uzaklaştırıldılar. Bu isimler kendileri için yeni bir yol arıyorlar. CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor.
GÜÇLERİNİ TEST ETMEK İSTİYORLAR
Toplantıya katılan isimlerin kendi özgül ağırlıkları var. Burada bir pazarlık sürecinin ilerlediği anlaşılıyor. İmamoğlu burada bir aktör gibi görülüyor ama diğer taraftan bu ekibin Kılıçdaroğlu'na karşı bir muhalif blok oluşturma potansiyeli gücü var. Bu Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarmak için bir durum ortaya çıkarır. Bu aday İmamoğlu da olabilir başkası da olabilir. Bu muhalif grup kendi gücünü test etmek isteyecektir.
PARTİDE ETKİ ALANI YARATMAK İSTİYOR
İmamoğlu'nun aday olması demek her şeyi kaybetmesi anlamına gelebilir. Zira aday olmak için İBB'den ayrılacak. Bunun yanında artık Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İBB için aday olma şansının da kaldığını düşünmüyorum. Hatta aday olsa bile normal koşullar altında seçilme şansı da yok. İmamoğlu'da elinde olan gücü kullanarak parti içinde bir etki alanı yaratmaya çalışıyor. İmamoğlu aday olmayıp bu yapının gücünü test ederek tekrar İBB adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikilebilir.
İYİ PARTİ VE HDP İLE ADAYLIK OYUNLARI
Ekrem İmamoğlu adaylığının riske girdiği süreçte İYİ Parti ile HDP ile ilişkisini iyi tutmak istiyor. Biliyor ki HDP ve İYİ Parti'nin desteği olmazsa CHP'yi bu şekilde tehdit etmezse İmamoğlu zaten aday gösterilmez. Ekrem İmamoğlu böyle bir zemin kazanma arayışında. CHP'de kenara itilmiş isimlerle iş birliği içerisine girerek kendi gücünü konsolide etmek istiyor. Onlara vaatler veriyor. Gizli toplantı yaptılar ve yakalandılar."
İMAMOĞLU'NUN GİZLİ TOPLANTISINA KATILAN İSİMLER:
ÖZGÜR ÖZEL - CHP GRUP BAŞKANI VE MANİSA MİLLETVEKİLİ
GÖKHAN GÜNAYDIN - CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
ENGİN ÖZKOÇ - CHP PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI
TEKİN BİNGÖL - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ VE ANKARA MİLLETVEKİLİ
ONURSAL ADIGÜZEL - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
VELİ AĞBABA - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ VE MALATYA MİLLETVEKİLİ
ENGİN ALTAY - CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
BÜLENT TEZCAN - CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ
MUHARREM ERKEK - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
SELİN SAYEK BÖKE - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
HAKKI SÜHA OKAY - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
AHMET HAKAN UYANIK - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
PINAR UZUN - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
GÖKHAN ZEYBEK - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
SEVGİ KILIÇ - CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ
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