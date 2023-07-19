İmamoğlu’nun online toplantısı internete sızdı! Babaya darbe planı ve kaset savaşları

GÜÇLERİNİ TEST ETMEK İSTİYORLAR

Toplantıya katılan isimlerin kendi özgül ağırlıkları var. Burada bir pazarlık sürecinin ilerlediği anlaşılıyor. İmamoğlu burada bir aktör gibi görülüyor ama diğer taraftan bu ekibin Kılıçdaroğlu'na karşı bir muhalif blok oluşturma potansiyeli gücü var. Bu Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarmak için bir durum ortaya çıkarır. Bu aday İmamoğlu da olabilir başkası da olabilir. Bu muhalif grup kendi gücünü test etmek isteyecektir.