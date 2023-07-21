Ekrem İmamoğlu’nun paralel CHP videosunu kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır bir yenilgi alan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası parti tabanı ve CHP içerisindeki muhalefet Ekrem İmamoğlu öncülüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketi başlatırken, Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamak için hamleler yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan kaldırmak isteyen İmamoğlu ise artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için "eylem" boyutuna geçti. Bu kapsamda değişim için bir A Takımı oluşturan İmamoğlu, Zoom üzerinden toplantılara başlarken; sosyal medyaya düşen görüntülerle bu toplantılar ifşa oldu.