Ekrem İmamoğlu'nun paralel CHP videosunu kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler...
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'deki kaos her geçen büyüyerek devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden istifa ve değişim çağrıları sürüyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını açıkça ifade ederken, "Değişim" isteyen ve CHP Genel Başkanlığı koltuğunda gözü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hamlelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen ihanet videosu CHP'de parti içerisinde deprem etkisi yarattı. İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için online bir görüşme yaptığı görülürken, videoyu kimin sızdırdığı ise hala gizemini koruyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'deki kaset skandalını köşesine taşırken, videoyu sızdıranla ilgili "3 ihtimal var" dedi.
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır bir yenilgi alan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası parti tabanı ve CHP içerisindeki muhalefet Ekrem İmamoğlu öncülüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketi başlatırken, Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamak için hamleler yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan kaldırmak isteyen İmamoğlu ise artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için "eylem" boyutuna geçti. Bu kapsamda değişim için bir A Takımı oluşturan İmamoğlu, Zoom üzerinden toplantılara başlarken; sosyal medyaya düşen görüntülerle bu toplantılar ifşa oldu.
Sosyal medyada paylaşılan ve gündeme bomba gibi düşen videoyu kimin sızdırdığı hala merak konusu olurken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Kaseti kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler" başlıklı bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Övür'ün o yazısı:
CHP'nin her zaman kongreleri ve kurultayları gerilimli ve sorunlu oldu. Bu yüzden CHP'ye "kurultaylar partisi" deniyordu. Ancak sonradan FETÖ vari kaset kumpaslar da gündeme gelince işin tadı hayli kaçtı. Son örneğini de seçim sürecinde Muharrem İnce'nin çekilmesini sağlayan kirli operasyonla gördük.
Şimdi buna CHP'lilerin deyimiyle "İhanet kaseti" de eklendi. Bu kasetle neyin amaçlandığı kadar kimin sızdırdığı da merak ediliyor. Olağan şüpheliler arasında birkaç merkezden söz ediliyor. İnandırıcı bulunmasa da ilk sırada CHP yönetimi var. Ama daha güçlü bir merkezden de söz ediliyor. Yakın tarihin karanlık olaylarını iyi bilen yazar İsmail Nacar şöyle diyor:
"Bu kaseti sızdıranlar ile CHP'ye kaset komplosu kuranlar aynı kesimler. Hedefleri de Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başında tutmak. Bir el bu konuda müthiş bir çaba harcıyor. Arka planında da Alevi mağduriyetini canlı tutma hesabı var. O hesabı yapanlar artık seçimlerle yönetimin değişmeyeceğine inanıyor."
Bir anlamda Kılıçdaroğlu'na rağmen önündeki engeller bilinçli bir şekilde temizleniyor.
Aslında bu tezi, Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye söylediği iddia edilen "Adaylığımı engelleme şansım yok" sözü de güçlendiriyor.
'ÖZEL'İN İTİBARI KALMADI'
İkinci olağan şüpheli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi. Bu da ilk akla gelen olasılıklardan. Zaten Zoom yayını sırasında İmamoğlu da bir katılımcıdan ve bunun Selin Sayek Böke olacağından söz ediyor.
Peki Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler nasıl bakıyor? CHP'nin İstanbul'daki önemli bir ismi derin bir analiz yapıyor:
"Bana göre kaseti bizzat İmamoğlu sızdırdı. Çünkü İstanbul'daki mahalle kongrelerinde başarısız olduğunu gördü. Mecburiyeti var, başka çaresi yok. Bundan sonra basındaki gücü ve CHP'nin ağır abileriyle işi götürmek istiyor. Şunu biliyor; genel başkana ihanet eden, yarın bana da eder. Kıpraşmasınlar diye onları deşifre etti. İçlerinden bir hain de bunu yapmış olabilir ama bu ihtimali az görüyorum."
Araya girip soruyorum: "Ama kamuoyunda çok eleştiri aldı, bunu neden yapsın?"
"O eleştiri almadı, tam tersine gücünü gösterdi. Delegelere de parti kamuoyuna da CHP'nin ağır toplarını yanına alarak 'Asıl güç bende' mesajını verdi. Koca koca adamları da 'Benim memurum' diye sundu. Asıl onlar itibarsızlaştırıldı. Şu çarpıcı değil mi? Adı genel başkanlık yarışında geçen Özgür Özel'in itibarı beş paralık oldu. Artık hiçbir iddiası kalmadı. Bu fotoğrafın ortaya çıkması CHP açısından da iyi oldu. Bu adamların çoğu Ankara'da Kemal Bey'i alkışlıyor, timsah gözyaşları döküyor, İstanbul'a doğru yola çıkınca da Kızılcahamam'da Ekrem'i arayıp 'Seninleyiz' diyor. Nihayet ikiyüzlü siyaset artık bitiyor."
GÜNAYDIN VE ÖZEL GİDİYOR
Zoom toplantısını sızdıranların nasıl siyasi bir sonuç beklediklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. İlk yansımasına da büyük olasılıkla pazar günü yapılacak parti meclisinde tanık olacağız. Her iki taraf da o gün için bütün güçlerini seferber etmiş durumda. Tablo da başa baş görünüyor. Hatta 60 kişilik parti meclisinde İmamoğlu'nun bir adım önde olduğu söyleniyor. Peki sonuç ne olur?
İmamoğlu'nun yanında yer alan Bülent Tezcan'ın hazırlayıcısı olduğu CHP tüzüğüne göre bütün yetki genel başkanda. "Ekremciler" parti meclisinde olağanüstü kongre kararı aldırsalar bile normal kongre süreci başladığı için sonuç değişmeyecek. Kılıçdaroğlu ne derse o olacak.
Buna göre de o toplantıda veya öncesinde Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın görevden ayrılacakları, yerlerine de Faik Öztrak ile Yunus Emre'nin geleceği konuşuluyor.
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