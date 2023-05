Eski CHP’li Abdüllatif Şener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Seçilirse kriz çıkar

Her parti, her vatandaş, legal veya illegal her örgütün birtakım açıklamalar yapabileceğini, destekte bulunabileceğini aktaran Şener, şöyle devam etti:

"Bunu demokrasinin işleyişi içerisinde doğal karşılamak lazım. Ama bu seçmen algısını nasıl etkiler, o önemli. Fakat şu var, bu açıklamaların sadece sözden ibaret olmadığı anlaşılmıştır. Şu bakımdan anlaşılmıştır, CHP'nin çok düşük oy oranına sahip olduğu özellikle HDP'nin seçmen oranının yüksek olduğu illerin tamamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Tayyip Erdoğan'ın oy oranını geçmiştir. Yani bu CHP'nin oyu olmadığına göre elbette bir taraftan HDP'nin diğer taraftan Kandil'den açıklamaların etkilenerek yönlendirdiği oylar olduğu açıktır. Ama bu tek taraflı bir ilişki midir? Çift taraflı bir ilişki midir? O ayrı bir konu. Bu görüntü, Türkiye'de ilk turda milliyetçi ve devletçi seçmen kitlesini ürkütmüş ülkenin bütünlüğüyle ilgili, güvenlikle ilgili algılarını bozmuştur."

İkinci tura giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerindeki milliyetçi değişimin sorulması üzerine Şener, "Siyasette hep şu kuralı göz önünde bulundurmak lazım. Artılarınızı saymayacaksınız. Eksilerinizi sayacaksınız. Eksileri saymadan yoluna devam eden bir siyasetçi kendisini ne kadar başarılı görürse görsün sonunda kaybeder." ifadesini kullandı.