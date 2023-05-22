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PKK'nın sözde elebaşı Murat Karayılan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek! 2. tur için ininden mesaj yolladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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PKK’nın sözde elebaşı Murat Karayılan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! 2. tur için ininden mesaj yolladı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan 2. tur için de açık destek gelmeye devam ediyor. Başlarını saklandıkları inlerden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri kutlayarak, ikinci tur için de çağrıda bulundu.

Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola seçime giden ve ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNDÜ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha günyüzüne çıktı.

İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesee de gerçek yine ortaya çıktı.

HDPKK'TAN AÇIK DESTEKLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
İlk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini tekrar bildirdi.

HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz" diyerek sandığa gidin çağrısı yaptı.

MURAT KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.

Terör örgütü PKK'nın yayın organına seçim sonuşlarına ilişkin açıklama yapan terörist Karayılan, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak ikinci tur için yine Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Karayılan, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. " ifadeleriyle ikinci tur için muhalefete "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

Türkiye için bölücü ifadeler kullanarak "Kürdistan" ifadelerini kullanadan teröristbaşı Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarıyla köşeye sıkıştığını da itiraf eder nitelikte şunları söyledi;

"Seçimlerin açığa çıkarttığı en çarpıcı ve önemli sonucu, AKP-MHP-Ergenekon rejiminin Kurdistan halkına dönük geliştirdiği uygulamaların sonuç almamış olmasıdır. En büyük sonucu budur. Bilindiği gibi bu 8 yıldır AKP-MHP-Ergenekon ittifakı, 'Çöktürme Planı' temelinde Hareketimize, halkımıza, halkımızın kimliği ve kazanımlarına dönük bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırılarla halkımıza diz çöktürmek istemektedirler. Yani devrim güçlerini tasfiye etmek, kazanımları ortadan kaldırmak ve bu biçimde halkı dağıtarak, örgütsüz kılarak, iradesizleştirerek teslim almak istediler."

Seçimlerin ikinci tura kalmasını kendileri için başarı olarak gören terörist Karayılan, "Şimdi bu seçimler, bunun gerçekleşmediğini gösterdi. Yani onlar bunu başaramadılar." dedi.

Teröristbaşı şunları söyledi;

"Halkımız iradesini ortaya koymuştur. Devrimci, demokrat ve yurtseverlere, yine aynı minvaldeki kurumlara dönük gelişen tüm faşist baskı, tutuklama, katliam, tecrit ve her türden saldırıya; yine bu seçimlerde Kürtlerin iradesini göstermemesi ve hatta barajı aşamaması için devletin gösterdiği tüm çabalarına ve tabii ki tüm çalma ve hilelerine rağmen ortaya çıkan sonuç gerçekten önemli bir sonuçtur. Halkımız açısından iradesine sahip çıkma bağlamında bir başarıdır. Bundan dolayı yönetimimiz, halkımızı ve bu dönemde emek veren tüm kesimleri kutlamıştır."

"GERİ ADIM ATILMAMALI"
Bölücü ifadeler kullanmaya devam eden Karayılan HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illeri kutlayarak ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısını yaptı.

Karayılan, "Özel olarak üst düzeyde sonuç alan değerli Botan halkımızı, Şırnak ve Hakkari halkımızı, yine Varto ve Lice halkımızı kutluyorum. Onların şahsında kuşkusuz tüm halkımızı selamlıyor, kutluyorum. Bu kadar zulüm ve saldırı karşısında bu iradenin gösterilmesi, halkımızın kararında kesin olduğunu, değişmeyeceğini; kendisine, kimliğine ve geleceğine sahip çıkmadaki kararlılığına işaret etmektedir. Kimse bu konuda Kurdistan toplumuna geri adım attıramaz." dedi.

"EKSİKLER ÜZERİNDE DURULMAKTADIR"
Muhalefetin seçim öncesi ve sonrası imza attığı söylem değişikliğini "Eksikler üzerinde durulmaktadır." şeklinde yorumlayan bebek katili Karayılan, "Diğer yandan; elbette çalışmalarda eksiklikler yaşanmış olabilir. Yani çalışma tarzında, planlamada, yine adayların tespitinde eksiklik yaşanmış olabilir, yaşanmıştır. İlgili kurum ve örgütler bu konuda toplantılar yaptılar ve yaklaşımlarını ortaya koydular. Doğrusu uygundu; 'halkımızın mesajını aldık; eksiklerimizi tespit ettik; özeleştiri veriyoruz' dediler. Öyle görülüyor ki, herkes konuyu anlamış ve sorumlu yaklaşım içindedir. Yani hem sonuç güçlüdür, hem de eksiklikler de vardır. Anladığımız kadarıyla eksikler üzerinde durulmaktadır. Önemli olan bundan sonra açığa çıkan bu çerçevede daha güçlüce yaklaşmaktır." dedi.

İKİNCİ TUR İÇİN AÇIK DESTEK İSTEDİ: DAHA FAZLA İRADE ORTAYA KOYULMALI
İkinci tur için terör yandaşlarına çağrı yapan Karayılan "Daha fazla irade ortaya koyulmalı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, "Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor." ifadelerini kullandı.

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