PKK'nın sözde elebaşı Murat Karayılan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek! 2. tur için ininden mesaj yolladı
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan 2. tur için de açık destek gelmeye devam ediyor. Başlarını saklandıkları inlerden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri kutlayarak, ikinci tur için de çağrıda bulundu.
Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola seçime giden ve ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNDÜ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha günyüzüne çıktı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesee de gerçek yine ortaya çıktı.
HDPKK'TAN AÇIK DESTEKLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
İlk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini tekrar bildirdi.
HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istedi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz" diyerek sandığa gidin çağrısı yaptı.
MURAT KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.
Terör örgütü PKK'nın yayın organına seçim sonuşlarına ilişkin açıklama yapan terörist Karayılan, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak ikinci tur için yine Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
Karayılan, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. " ifadeleriyle ikinci tur için muhalefete "sandığa gidin" çağrısı yaptı.
Türkiye için bölücü ifadeler kullanarak "Kürdistan" ifadelerini kullanadan teröristbaşı Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarıyla köşeye sıkıştığını da itiraf eder nitelikte şunları söyledi;
"Seçimlerin açığa çıkarttığı en çarpıcı ve önemli sonucu, AKP-MHP-Ergenekon rejiminin Kurdistan halkına dönük geliştirdiği uygulamaların sonuç almamış olmasıdır. En büyük sonucu budur. Bilindiği gibi bu 8 yıldır AKP-MHP-Ergenekon ittifakı, 'Çöktürme Planı' temelinde Hareketimize, halkımıza, halkımızın kimliği ve kazanımlarına dönük bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırılarla halkımıza diz çöktürmek istemektedirler. Yani devrim güçlerini tasfiye etmek, kazanımları ortadan kaldırmak ve bu biçimde halkı dağıtarak, örgütsüz kılarak, iradesizleştirerek teslim almak istediler."
Seçimlerin ikinci tura kalmasını kendileri için başarı olarak gören terörist Karayılan, "Şimdi bu seçimler, bunun gerçekleşmediğini gösterdi. Yani onlar bunu başaramadılar." dedi.
Teröristbaşı şunları söyledi;
"Halkımız iradesini ortaya koymuştur. Devrimci, demokrat ve yurtseverlere, yine aynı minvaldeki kurumlara dönük gelişen tüm faşist baskı, tutuklama, katliam, tecrit ve her türden saldırıya; yine bu seçimlerde Kürtlerin iradesini göstermemesi ve hatta barajı aşamaması için devletin gösterdiği tüm çabalarına ve tabii ki tüm çalma ve hilelerine rağmen ortaya çıkan sonuç gerçekten önemli bir sonuçtur. Halkımız açısından iradesine sahip çıkma bağlamında bir başarıdır. Bundan dolayı yönetimimiz, halkımızı ve bu dönemde emek veren tüm kesimleri kutlamıştır."
"GERİ ADIM ATILMAMALI"
Bölücü ifadeler kullanmaya devam eden Karayılan HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illeri kutlayarak ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısını yaptı.
Karayılan, "Özel olarak üst düzeyde sonuç alan değerli Botan halkımızı, Şırnak ve Hakkari halkımızı, yine Varto ve Lice halkımızı kutluyorum. Onların şahsında kuşkusuz tüm halkımızı selamlıyor, kutluyorum. Bu kadar zulüm ve saldırı karşısında bu iradenin gösterilmesi, halkımızın kararında kesin olduğunu, değişmeyeceğini; kendisine, kimliğine ve geleceğine sahip çıkmadaki kararlılığına işaret etmektedir. Kimse bu konuda Kurdistan toplumuna geri adım attıramaz." dedi.
"EKSİKLER ÜZERİNDE DURULMAKTADIR"
Muhalefetin seçim öncesi ve sonrası imza attığı söylem değişikliğini "Eksikler üzerinde durulmaktadır." şeklinde yorumlayan bebek katili Karayılan, "Diğer yandan; elbette çalışmalarda eksiklikler yaşanmış olabilir. Yani çalışma tarzında, planlamada, yine adayların tespitinde eksiklik yaşanmış olabilir, yaşanmıştır. İlgili kurum ve örgütler bu konuda toplantılar yaptılar ve yaklaşımlarını ortaya koydular. Doğrusu uygundu; 'halkımızın mesajını aldık; eksiklerimizi tespit ettik; özeleştiri veriyoruz' dediler. Öyle görülüyor ki, herkes konuyu anlamış ve sorumlu yaklaşım içindedir. Yani hem sonuç güçlüdür, hem de eksiklikler de vardır. Anladığımız kadarıyla eksikler üzerinde durulmaktadır. Önemli olan bundan sonra açığa çıkan bu çerçevede daha güçlüce yaklaşmaktır." dedi.
İKİNCİ TUR İÇİN AÇIK DESTEK İSTEDİ: DAHA FAZLA İRADE ORTAYA KOYULMALI
İkinci tur için terör yandaşlarına çağrı yapan Karayılan "Daha fazla irade ortaya koyulmalı" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, "Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne zaman yatacak 2023? Ne kadar, kaç TL verilecek? YSK ilk tur ve 2.tur seçim görevlisi ücretleri...
- Sınav Gözetmen Ücretleri 2023 | Sınav görev başvurusu nasıl yapılır? Sınav sorumlusu, Gözetmen, Salon Başkanı...
- DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?
- 29 Mayıs 2.tur seçimleri sonrası okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!
- FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? 2023 FED PPK toplantı tarihleri 2023
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?