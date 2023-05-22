PKK’nın sözde elebaşı Murat Karayılan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! 2. tur için ininden mesaj yolladı

Karayılan, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. " ifadeleriyle ikinci tur için muhalefete "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

Türkiye için bölücü ifadeler kullanarak "Kürdistan" ifadelerini kullanadan teröristbaşı Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarıyla köşeye sıkıştığını da itiraf eder nitelikte şunları söyledi;

"Seçimlerin açığa çıkarttığı en çarpıcı ve önemli sonucu, AKP-MHP-Ergenekon rejiminin Kurdistan halkına dönük geliştirdiği uygulamaların sonuç almamış olmasıdır. En büyük sonucu budur. Bilindiği gibi bu 8 yıldır AKP-MHP-Ergenekon ittifakı, 'Çöktürme Planı' temelinde Hareketimize, halkımıza, halkımızın kimliği ve kazanımlarına dönük bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırılarla halkımıza diz çöktürmek istemektedirler. Yani devrim güçlerini tasfiye etmek, kazanımları ortadan kaldırmak ve bu biçimde halkı dağıtarak, örgütsüz kılarak, iradesizleştirerek teslim almak istediler."