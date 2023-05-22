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Başkan Erdoğan telekonferansla gençlere seslendi: 28 Mayıs'ta hedef yüzde 70

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Başkan Erdoğan telekonferansla gençlere seslendi: 28 Mayıs’ta hedef yüzde 70

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da gençlerle buluşması sırasında Başkan Erdoğan'ı arayarak gençlerin selamını iletti. Erdoğan, Kapaklı'da 14 Mayıs'ta yüzde 51,77 oy oranı için 28 Mayıs'ta daha yüksek yüzdeli oy beklediklerini belirtti.

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